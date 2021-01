Cole Emhoff: hijastro de Kamala Harris y empleado de Brad Pitt

El nuevo gobierno de Joe Biden tiene muchos protagonistas que llaman la atención. Kamala Harris, la primera vicepresidenta en la historia de Estados Unidos, y su familia son un ejemplo de eso. Casada con Doug Emhoff, tiene dos hijastros: Cole y Ella. La joven de 22 años es diseñadora de indumentaria mientras que su hermano Cole de 26 se dedica a la industria audiovisual y trabaja junto a Brad Pitt, uno de los nombres más fuertes en Hollywood.

Si bien Cole Emhoff se licenció en psicología en la Universidad de Colorado, una institución "un poco hippie" según indica él a modo de broma, decidió iniciar su camino laboral en la industria audiovisual. Para la familia no fue algo sorpresivo ya que su padre es abogado experto en cuestiones de derecho de autor y trabaja con varias empresas de Hollywood y su madre es una respetada productora en California.

Cole y Ella Emhoff

Lo que llamó la atención es que el hijastro de Kamala Harris trabaja hace ya más de un año en Plan B Entertainment, una compañía de producción cinematográfica fundada por Brad Pitt y Jennifer Aniston (desde el 2006 el único propietario es el actor). Si bien Cole está dando sus primeros pasos en una industria de por sí exigente y complicada, ha logrado destacarse como Asistente Ejecutivo. Incluso, su nombre aparece en los créditos de un corto dramático que se encuentra en postproducción y que se estrenaría durante el 2021.

Cole, sobre su padre y Kamala Harris

"Son tan lindos y adorables cuando están juntos que casi dan ganas de vomitar", bromeó Cole en una entrevista con The New York Times sobre el vínculo de su padre y la vicepresidenta. La relación de la pareja tanto con él como con su hermana Ella es excelente y ambos estuvieron junto a ellos el día de la asunción. Lo mismo ocurre con la madre biológica de los jóvenes quien también estuvo ese día. Y es que todos mantienen un vínculo de mucho afecto y suelen estar presentes en los momentos importantes de la vida de cada uno.

El rol de "segundo caballero" de Douglas Emhoff, el marido de Kamala Harris

"Cuando mis padres se separaron, al principio fue difícil. Pero hoy es algo que me alegra porque siento que nos unió más", comentó Cole. Además, indicó que Kamala -a quien llaman Momala cariñosamente porque no les gusta el término madrastra- se preocupa por ellos al mismo nivel que sus padres. "Siempre nos pregunta cuáles son nuestros planes a futuro y nos incita a tener metas para los próximos diez años. Y no solo a nosotros, también le pregunta eso a nuestros amigos cuando vienen a comer", revelaron los hermanos.

Cole Emhoff vive en California junto a su novia y sus perros. Al igual que Ella se muestra activo en las redes sociales y quienes lo conocen aseguran que tiene un gran sentido del humor. El día de la asunción de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos eso se pudo observar cuando el joven hizo reír en varias ocasiones a Barack y Michelle Obama.