El rol de "segundo caballero" de Douglas Emhoff, el marido de Kamala Harris

Kamala Harris es la primera vicepresidenta electa en la historia de Estados Unidos. La demócrata acompañará a Joe Biden durante los próximos cuatro años y su rol no pasará inadvertido. “Recuerdo a mi madre y a las generaciones de mujeres negras, asiáticas, latinas, indígenas y las mujeres que pelearon a lo largo de la historia de nuestro país y pavimentaron el camino para llegar a esta noche”, indicó en su discurso y aseguró que no será la última mujer en ese cargo.

Pero Kamala no es la única en su entorno más íntimo en asumir un nuevo rol. Y es que a su esposo Douglas Emhoff le ocurre algo similar ya que nunca en Estados Unidos un hombre estuvo casado con una persona electa para ocupar uno de los cargos más importantes del poder ejecutivo. “No puedo estar más orgulloso de vos”, escribió Emhoff al enterarse que su esposa es vicepresidenta.

En estas últimas horas, a Emhoff se lo comenzó a llamar como “segundo caballero” o “segundo esposo”. Lo cierto es que son todas denominaciones inventadas porque no hay un nombre determinado para ese rol y el abogado de 56 años será el primero en ocuparlo. Nacido en Brooklyn, Nueva York, la mayor parte de su vida la pasó en California. Una vez finalizada la secundaria estudió la Licenciatura en Arte y más tarde fue a la Facultad de Derecho para convertirse en abogado. Poco tiempo después de recibirse, Emhoff conoció a quien fue su primera mujer: la productora de cine Kerstin. Con ella estuvo casado durante 16 años y juntos fueron padres de Cole y Ella.

En 2008, la pareja se divorció y hasta el día de hoy mantienen una buena relación. Para Emhoff siguieron varios años de soltería hasta que en 2013 conoció a Kamala. “Fue en una cita a ciegas y fue amor a primera vista para mí”, contó el abogado sobre aquel encuentro. La cita fue organizada por una amiga en común y bastó para que no se volvieran a separar. “Al siguiente día me mandó un mail con fechas disponibles para vernos y una línea que decía: ‘quiero saber si podemos hacer funcionar esto’. Al día de hoy sigue funcionando”, indicó Kamala sobre el inicio de la relación.

Un año después de esa primera cita la pareja se casó. Los hijos de Emhoff entablaron una gran relación con ella y también se mostraron felices por su elección a vicepresidenta. De todas formas, el abogado aclaró que él no es político y que no funciona como asesor de su mujer. "Ella tomó esa decisión y yo habría apoyado lo que ella hubiera decidido. Pero no soy su asesor político. Soy su marido. Y entonces mi papel era estar ahí para ella, amarla, respaldarla, hablar de ello, ayudarla", aseguró en una entrevista con Marie Claire al ser consultado por su nuevo rol.

A lo largo de la campaña electoral Emhoff acompañó a Kamala en distintos discursos e incluso utilizó sus redes sociales para ayudar a difundir información. Al ser socio de la firma DLA Piper, una de las más exitosas en Estados Unidos, tiene cierto reconocimiento y contactos con los cuales pudo aportar su parte para ayudar a la fórmula Biden-Harris.