Comenzó el rodaje de la novela argentina que cautivó a Sarah Jessica Parker

“Gracias Three Lives & Co por mi ejemplar de “The woman from Uruguay”, de Pedro Mairal, ¡He estado a la caza de ese libro!”, escribió Sarah Jessica Parker en julio último en Instagram. La cuenta de la líder de Sex and the city tiene 7,3 millones de seguidores, y ese posteo traccionó casi 42 mil interacciones. Una publicidad más que interesante.

El libro “The woman from Uruguay” es, efecto, “La uruguaya” exitoso título del escritor argentino Pedro Mairal, y en algún tiempo también columnista de suplemento Cultura de Diario Perfil. Hace unos días, en Montevideo comenzó el rodaje de esa novela. Con “La uruguaya” el nombre de Pedro Mairal regresa a la pantalla . Asi sucedió con Una noche con Sabrina Love, e Historias Mínimas y La ventana, ambas con guiones compartidos con Carlos Sorín, el director de sendas películas.

Rodaje de "La uruguaya" en la costanera de Montevideo.

El detalle del rodaje de La uruguaya es que fue financiado por unos dos mil socios quienes a su vez, participan en el proceso creativo de la película. El hombre detrás de esta forma de financiación es Hernán Casciari, autor de Más respeto que soy tu madre, que Antonio Gasalla llevó con gran éxito al teatro.

Desde Orsai Cine, la empresa de Casciari, lo explicaron así: se emitieron seis mil bonos con un valor de 100 dólares, que se vendieron en menos de dos meses. Por otro lado, 1.937 personas invirtieron, a riesgo, financiando 100 por ciento del proyecto cinematográfico de La uruguaya.

Fiorella Bottaioli, la actriz uruguaya de "La uruguaya" en pleno rodaje.

También se creó “una aplicación, exclusiva para estos casi dos mil productores, a fin de que participen de forma activa durante todo el proceso creativo y ejecutivo. Eso sí, a más bonos, más ‘derechos’. Muchas decisiones se han tomado a través de votaciones vinculantes ,como ejemplo representativo, el casting. Y pueden colaborar de forma directa en diversas áreas de la producción; aunque con votos no vinculantes.”

“Como en los sueños, en Montevideo las cosas me resultaban parecidas pero diferentes. Eran pero no eran.” Esta frase de Lucas Pereyra, el protagonista de La uruguaya , ilustra la contratapa del libro de Pedro Mairal. “Lucas viaja a Uruguay en barco por el día a buscar dólares. Son tiempos de restricciones cambiarias. Tiene ya arreglado un encuentro secreto en Montevideo, pero sus planes pueden fallar. Encandilado por el recuerdo de un verano anterior y agobiado por un matrimonio que se resquebraja, sueña con escaparse y no volver. ¿Con quién se va a encontrar? Montevideo, esa ciudad idealizada por la distancia, se volverá impredecible.” Así se invita a leer esta novela.

Ana García Blaya, dirigió "Las buenas intenciones" y ahora "La uruguaya".

En Montevideo, Ana García Blaya fue la argentina elegida para dirigir La uruguaya. Fiorella Bottaioli, uruguaya, y Sebastián Arzeno, argentino, son los protagonistas. García Blaya ya había dirigido a Arzeno en Las buenas intenciones, película autobiográfica donde también son protagonistas Javier Drolas, Jazmín Stuart y Amanda Minujín, una de las hijas de Juan Minujín.