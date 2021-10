La hija de Máxima publica un libro para contar su historia

Hay una tradición en la familia real de los Países Bajos poco conocida en Argentina. Cuando Máxima se casó con Guillermo, él ya había pasado por ella. Y como solo los herederos al trono deben cumplirla, recién el 7 de diciembre de este año, cuando Amalia cumpla sus 18 años, volverá a ocurrir. Al acercarse a la mayoría de edad, la persona destinada a liderar al país debe “darse a conocer”. Es decir, tiene la obligación de explicarles a los ciudadanos cómo piensa, qué actividades practica, cómo se prepara para ser rey o reina y cuáles son sus opiniones ante determinados temas. Para hacerlo, la mejor opción que encontraron fue a través de un libro. Por eso, esta semana se anunció que, a mediados de noviembre, se publicará un texto donde Amalia, la primera hija de Máxima y Guillermo, le contará al mundo quién es. “Es una tradición que se inició con su abuela Beatriz. En ese momento, la encargada de escribir el libro, que se tituló Retrato de la princesa Beatriz, fue Hella Haasse y, si lo leés hoy, podés ver a la misma persona que es ahora”, señala a PERFIL Rick Evers, periodista holandés experto en realeza europea y autor del último libro oficial de Máxima.

Guillermo, el padre de Amalia, hizo lo mismo con la escritora Renate Rubenstein y en el texto puede observarse a un adolescente de apenas 18 años atravesando una etapa difícil de su vida. Su madre acababa de convertirse en reina y no tenía tiempo para él, su padre sufría una fuerte depresión y sus hermanos lo molestaban todo el tiempo. “En ese momento, el actual rey estaba en el Atlantic College de Gales, el mismo donde ahora estudia Alexia, su segunda hija. Rubenstein pudo pasar diez días con él y retrató todas sus charlas en el libro Guillermo. Ahora llegó el turno de Amalia y, según explicaron desde la familia real, fue ella quien eligió personalmente a la mujer encargada de escribir su historia: la actriz, comediante y cantante Claudia de Breij.

La nueva biógrafa. Claudia de Breij tiene 46 años y es una popular artista multifacética de los Países Bajos. A lo largo de su carrera ha escrito libros, producido discos, actuando en proyectos audiovisuales y hasta creado un especial de comedia para Netflix en el año 2019. Además, es una gran defensora de los derechos de la comunidad LGBT. “Eso la une a Amalia porque durante sus estudios secundarios ella realizó muchos trabajos sobre los derechos de las personas LGBT”, indica a PERFIL Evers. Durante los últimos meses, la heredera al trono y la artista compartieron varias charlas en los jardines del palacio Huis Ten Bosch, donde la familia vive desde principios de 2019. Además, la adolescente le pidió expresamente poder conversar en los establos The Hague, donde la familia tiene sus equinos personales. “Si realmente me quieres conocer, debes verme cuando estoy con mi caballo. Es en ese momento donde realmente puedo ser yo”, le explicó Amalia a Claudia. Todo el contenido de esas reuniones aparecerá en el libro Amalia, que será publicado el 16 de noviembre, pocas semanas antes de su cumpleaños. Si bien estará firmado por la comediante y durante los encuentros no hubo consejeros o personal de comunicación que indicaran qué se podía decir y qué no, tanto la adolescente como sus padres deben estar de acuerdo con la versión final y recién en ese momento se enviará a la imprenta.

“Espero que Amalia haya podido hablar con libertad y que cuente qué aprendió de su padre y, sobre todo, de su abuela. Tiene muchos parecidos con Beatriz”, señala Evers. “También sería interesante conocer su mirada sobre las redes sociales y qué espera de su futuro. Además, habrá fotos de su álbum personal que nunca se dieron a conocer”.

Oportunidad. Si bien ya tiene experiencia publicando libros, es la primera vez que Claudia de Breij se enfrenta a un proyecto así. Sin embargo, la comediante disfruta de los desafíos y no dudó en afrontar este cuando recibió el llamado de Amalia. “Trabajamos mucho durante los últimos meses y guardamos el secreto hasta ahora. Hemos hablado sobre todo lo que importa pero ya lo sabrán cuando salga”, anunció De Breij. Por el momento, no hay más detalles sobre el manuscrito pero se espera que para fines de octubre se revele su portada. El de Beatriz lleva una foto suya de joven mientras que el de Guillermo, una ilustración de un león animado sentado en su trono. Nadie sabe qué eligieron para Amalia pero podría ser algo relacionado con dos de sus pasiones: la escritura y la música.