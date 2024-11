¿Cómo será la vuelta de Anya Taylor-Joy vuelve a Netflix?

Anya Taylor-Joy vuelve a Netflix con un proyecto intrigante y oscuro: protagonizará la adaptación en serie de la exitosa novela de Bella Mackie, Cómo matar a tu familia. La actriz, que alcanzó la fama en la plataforma con su papel en Gambito de dama, ahora interpretará a Grace Bernard, una joven con una misión de venganza y un lado asesino, en una historia llena de giros y métodos macabros.

Robert Eggers finalizó el filme pensado para Anya Taylor-Joy

La serie, que contará con ocho episodios, fue anunciada en el Festival de Televisión de Edimburgo, y trae a Taylor-Joy no solo como actriz principal, sino también como productora ejecutiva a través de su empresa LadyKiller Productions Inc.

La producción estará en manos de Sid Gentle Films Ltd, reconocida por su trabajo en Killing Eve, y el guion estará a cargo de Emma Moran. La propia Mackie colaborará en el proyecto como coproductora ejecutiva.

La trama sigue la vida de Grace Bernard, hija no reconocida de un poderoso millonario, Simon Artemis, quien después de ser rechazada por su familia convierte su resentimiento en un propósito letal: eliminar a sus familiares de maneras ingeniosas y morbosas para conseguir una cuantiosa herencia. Pero su camino de venganza solo la aleja más de lo que realmente necesita en su vida.

"Desde que terminé de leer la última página, supe que quería ser parte de este proyecto," expresó Taylor-Joy en un comunicado. "Después de seguir de cerca el trabajo único de Bella Mackie, estoy emocionada de colaborar con Sally, Lizzie y Emma en esta historia. Estoy lista para sumergirme en la oscuridad de Grace y descubrir cada detalle de su misión.”

Quién es Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy es una actriz y modelo anglo-argentina reconocida por su talento y versatilidad en el cine y la televisión. Nació el 16 de abril de 1996 en Miami, Florida, y pasó parte de su infancia en Buenos Aires antes de mudarse a Londres, lo que le permitió hablar inglés y español con fluidez. Con ascendencia argentina, británica y española, su origen multicultural ha sido una de sus características distintivas.

Taylor-Joy saltó a la fama en 2015 con su papel protagónico en la película de terror The Witch, que la catapultó al reconocimiento de la crítica y abrió las puertas a más proyectos en Hollywood. A partir de entonces, su carrera despegó rápidamente, y se ha destacado en películas como Split (2016) y Glass (2019) de M. Night Shyamalan, así como en Emma (2020), una adaptación del clásico de Jane Austen, y Last Night in Soho (2021) de Edgar Wright.

Sin embargo, el papel que la convirtió en una estrella global fue el de Beth Harmon en la serie Gambito de dama (2020) de Netflix, donde interpretó a una joven prodigio del ajedrez en una historia de superación personal y lucha contra sus propios demonios.

Además de su éxito en pantalla, Anya Taylor-Joy es valorada por su estilo y presencia en el mundo de la moda, colaborando con grandes marcas como Dior y Tiffany & Co. Con su talento y una serie de proyectos prometedores en puerta, Taylor-Joy es considerada una de las actrices más influyentes y prometedoras de su generación.

