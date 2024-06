Robert Eggers finalizó el filme pensado para Anya Taylor-Joy

La carrera de Anya Taylor-Joy tuvo como punto de partida el 2015, con el protagónico en La bruja, la opera prima del director Robert Eggers. Ella tenía 19 años. Con él, Anya filmó por segunda vez, en 2002, El hombre del norte junto a Nicole Kidman, Willem Defoe, Alexander Skarsgård y Ethan Hawke, entre otros. Y la que sería la tercera película juntos, Nosferatu, él terminó rodándola sin Anya aun cuando ambos habían comentado de hacerla juntos. Para Eggers es su octavo filme, para ella, el número veinticuatro.

Esto ya les había sucedido con El faro, el filme que Eggers dirigió entre La bruja y El hombre del norte. Y la actriz recordó al sitio español Sensacine una risueña charla telefónica con el director que registra que ella quería estar en ese filme. “Cuando (Eggers) me llamó y me dijo: ‘Estoy rodando El faro y no tengo ningún papel para vos. Hay una sirena…’. Y me apuré a contestarle: ‘¡Yo puedo ser la sirena!’, y me responde: ‘No deberías ser esta sirena en particular, Anya’. Pensé: ‘Puedo ser una gaviota, que aparece de fondo’”.

Para ella, Eggers es, después de todo, quien le dio su primer protagónico en cine. “En ese momento no sabía lo que estaba haciendo”, decía por entonces Anya en las entrevistas promocionales de La bruja. “Ahora miro hacia atrás y no cambiaría nada al respecto, sí hay un par de cosas de las que me avergüenzo bastante. Por ejemplo, no me preparé para el papel, simplemente me presentaba al set pensando: ¡Hoy intentaré dar todo de mí en el rodaje!”. Y ahora sé que es necesario investigar sobre tu personaje, la historia”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Reversión. Esta vez, al menos por ahora, ni Anya Taylor-Joy ni Robert Eggers revelaron alguna conversación como la que de El faro. Nosferatu ya se rodó, ya se lanzó su primer trailer, y tiene Navidad 2024 como fecha de estreno. El filme es una remake de la película homónima de 1922, adaptación que el alemán Friedrich Wilhelm Murnau hizo de Drácula, la novela de Bram Stoker.