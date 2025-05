El cardenal español Ángel Fernández Artime, una opción de continuismo de Francisco

Ángel Fernández Artime y Jorge Bergoglio coincidieron en Buenos Aires en 2009: el primero no era aún cardenal, mucho menos papable; el segundo era arzobispo de Buenos Aires y cuatro años después cambiaría su nombre a Francisco.

Fernández es español, tiene 64 años y dedicó buena parte de su carrera a la educación en su congregación salesiana. Desde el próximo 7 de mayo participará en el cónclave convocado en la Capilla Sixtina del Vaticano para elegir al sucesor del papa Francisco.

"He tenido tantos momentos de diálogo con él (Francisco) que permanece en mi corazón", dijo a Radio Nacional de España (RNE) Artime, que es uno de los cinco españoles dentro del colegio de 133 cardenales con poder de voto.

"Fue verdaderamente una providencia de esperanza", dijo en otra entrevista con la agencia Info Salesiana sobre el papa del "fin del mundo".

"Siempre quiso estar en diálogo, entre la Iglesia y el mundo, que ha buscado, con todos los medios, acercar cada vez más la Iglesia a los más humildes, a los más afligidos de la humanidad", declaró.

"Un papa que fue muy crítico frente a los abusos de poder, las guerras y las muertes, un papa que siempre ha tenido una mirada valiente y profética", añadió. "Y naturalmente, como es lógico, no siempre aceptado por todos".

Fernández trabajó de cerca con Francisco y hoy forma parte del dicasterio que cuida de la vida consagrada, con sede en el Vaticano. También obtuvo el título de arzobispo.

Nació en el seno de una familia humilde, hijo de un pescador de la costa de Luanco, en Asturias. Trabajaba con su padre hasta que fue enviado a internados en Galicia y León y luego a la universidad de Valladolid, donde estudió filosofía y pedagogía, antes de estudiar teología pastoral.

Se ordenó sacerdote en 1987. Fue profesor y pastor de un colegio en Asturias, delegado pastoral salesiano en León, y dirigió el colegio Don Bosco Orense, Galicia.

Coincidió con Bergoglio en Argentina cuando era provincial de los salesianos. "Las veces que fui al palacio episcopal, el que me abría la puerta era el cardenal arzobispo", recordó en una entrevista con Info Salesiana. "Era un hombre que sencillamente era pastor y un hombre de profunda fe y convicción".

"Yo he vivido allí cinco años como provincial de los salesianos y allí contactamos", siguió. "Me quedo con que viajaba en la línea 1 de metro cuando todavía era de madera, me quedo con que visitaba las villas miserias (...). Sencillamente era pastor y un hombre de profunda fe y convicción".

Trabajó en misiones salesianas enfocadas en la educación de niños desfavorecidos y a lo largo de su carrera demostró una gran capacidad de comunicación con los más jóvenes.

Fue Francisco quien lo hizo cardenal en 2024 cuando aún era rector mayor de la Congregación Salesiana. Es el primer superior de una congregación religiosa en alcanzar este rango. Trata de volver siempre a Asturias, nombrado Hijo Predilecto en 2024. De hecho, ahí estaba de visita a su familia el día que recibió la noticia.

¿Papa salesiano tras el papa jesuita? "Yo me descarto, sinceramente", aseguró a RNE. "Lo digo no porque me menosvalore, sino porque que conozco mucho de los perfiles de los ciento y treinta y algo cardenales y hay personas con un recorrido más amplio que el mío".

"Es imprevisible" saber sobre el próximo papa. "Puede que en un momento todo se decante en una dirección a África, es posible, por qué no, es posible que sea una dimensión dirigida hacia Asia.