Con Jin de BTS en escena, Coldplay dio el tercero de los diez recitales en River

Quizás sea la combinación entre las melodías pop y las letras moderadamente melancólicas, que permean con facilidad en las grandes audiencias, o el concepto de show inclusivo, divertido y sustentable o la imagen de nuevo rockstar, que además de extrovertido es sano y optimista, o seguramente es una suma de todo lo anterior, pero Argentina ama a Coldplay y ese amor es correspondido. Para graficar este afecto recíproco, en Buenos Aires la banda realizará diez recitales en el estadio de River Plate. Un hecho algo inusual en Argentina y en el mundo entero.

En octubre del año pasado, Coldplay lanzó Music of the Spheres, su noveno álbum de estudio, creado en pandemia y producido por el legendario Max Martin, uno de los principales productores del pop contemporáneo, responsable de los Back Street Boys, Britney Spears, Avril Lavigne o Taylor Swift, por mencionar tan solo a cuatro de su inmensa lista de colaboraciones. Y entonces comenzó la gira de presentación de su noveno álbum, que los llevó otra vez por el mundo y los hizo desembarcar en Argentina, para romper el récord que tenía de Roger Waters, quien había hecho nueve recitales en 2012. Coldplay hará diez que suman unos quinientos cincuenta mil asistentes.

Invitado especial. Ayer, al cierre de esta edición comenzaba la que fue la tercera presentación en River Plate y la primera que se podía disfrutar por streaming, al igual que la de hoy, sábado. Y otro de los diferenciales del show de ayer fue la presentación de Jin, uno de los integrantes de la banda surcoreana BTS, quien ya el martes fue recibido en Ezeiza por una exaltada legión de fans argentinos. La visita de Jin se debe a la presentación en el Monumental de The Astronaut, una colaboración de la banda inglesa y el teen idol, referente del K-pop a nivel mundial. La canción es, además, el lanzamiento de Jin como solista.

Cordobesa elegida. La telonera de todos estos shows es Zoe Gotusso, quien con calma, y mucho profesionalismo se está encargando de arar un campo con cincuenta y cinco mil personas expectantes y frenéticas. En una entrevista radial, la artista cordobesa, que se presenta junto a Diego Mema y Matías Cella, ponderó el trato cálido que el equipo de Coldplay tuvo para con ella: “Se puede ser grande y humilde al mismo tiempo”. Luego del espacio que tiene Zoe en escena, en el programa sucede la presentación de H.E.R., una artista estadounidense, que en las dos primeras funciones subió a cantar Let somebody go junto a los británicos. Está muy consolidada en la industria: hace unos días ella presentó Where I Go, junto a NxWorries, un proyecto de Anderson Paak. Ganadora de cinco premios Grammys, en 2021 se llevó el Oscar a mejor canción original por Fight For You, que formó parte de la banda sonora de Judas y el mesías negro, de Shaka King.

Descarte y fama. En una entrevista para Rolling Stone –medio que está registrando imágenes exclusivas de los recitales de Argentina– Chris Martin respondió que el nombre de la banda había sido descartado por un amigo suyo y ellos aprovecharon para quedárselo: “Coldplay significa nosotros; si nos llamáramos ‘Las macetas’, vos pensarías en una maceta pero al escuchar ‘Coldplay’ solo podés pensar en nosotros”. Y, si bien no pareciera haber mayor interés en esos dichos, resulta ilustrativa y didáctica la explicación: Coldplay es una de las marcas reconocibles de la música actual. Desde los colores hasta los papelitos, pasando por el vigor, la emotividad, la sustentabilidad y un mensaje que asevera: “Vos también sos especial”.

Réquiem en stereo. Sin duda, la banda sabe cómo conectar con su público. Los intentos del vocalista por comunicarse en español se dan en cada show. Pero quizás el momento definitivo fue la primera noche, cuando Chris Martin se sentó en su piano y dijo: “Tienen las mejores voces del mundo aquí, en Argentina”. Luego de eso empezó a hacer arreglos sobre la melodía de De música ligera, de Soda Stereo. Algunos fanáticos se dieron cuenta de inmediato, al descubrir cuál sería la sorpresa. Y luego de un “¡Let’s go!” la banda empezó a tocar el riff del clásico de la banda argentina. Como es de imaginar, todo el estadio se puso a saltar y a cantar. Coldplay ya había tocado esa canción en su última visita año 2017, y repetirla valió la pena.