Benito Fernández: “Parece que nos preocupa más el sexo virtual que las Pymes”

por Agustín Jamele

La pandemia del coronavirus no solo generó desafíos para los países en relación a la salud de sus habitantes sino también en cuanto a lo económico. Particularmente en Argentina, donde la cuarentena lleva más de un mes, las pequeñas y medianas empresas son las que más afectadas se han visto y muchas de ellas no saben si podrán continuar funcionando. Si bien desde el gobiernos se anunciaron medidas que ayudarían a mantenerlas en pie, su implementación ha sido lenta o inexistente hasta el momento.

En relación a esto el diseñador Benito Fernández se mostró molesto por la falta de respuesta a las Pymes. “La verdad que está muy complicada la situación para estas empresas que generan miles y miles de puestos de trabajo en todo el país. Hace más de un año que venimos en una crisis y la industria textil más aún. Quizás yo hablo de esta industria porque es la que más conozco pero la verdad es que pasa en todas”, explicó a PERFIL.

Fernández contó también que realizó un comentario sobre este tema en sus redes sociales y al poco tiempo tuvo siete mil comentarios de personas que estaban pasando una situación similar. “Nos estamos preocupando por temas como el sexo virtual y no estamos hablando de asuntos que sí importan como las PyMes que no saben si van a poder seguir abiertas. Esto no es político, ni partidario y tampoco busco hacerme la víctima o que me regalen algo. No quiero que me regalen nada y menos en esta situación pero si dicen que van a dar créditos y el Gobierno los autoriza cómo puede ser que los bancos no den esa plata”, se pregunta el diseñador.

En su caso en particular explica que adelantó los sueldos del mes pasado a sus empleados. “La gente está muy angustiada y tomé esa decisión para llevarles tranquilidad. Pero la verdad es que no todos pueden hacer eso y deberían recibir ayuda. Tanto el Presidente como Larreta están tomando medidas relacionadas a la salud que están bien y no las critico. Pero creo que deberían poner más atención en lo relacionado a la crisis de las empresas porque sino el mensaje no es claro”, opina Fernández. Y agrega para finalizar: “Nunca me metí en esto pero me da bronca ver lo que ocurre”.

Mientras tanto Benito Fernández y varios empresarios intentan ayudar cada uno desde su respectivas industrias. En el caso del diseñador, en los últimos días donó barbijos hechos por su marca al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde para que sean subastados y así poder comprar insumos sanitarios. También donó géneros para que puedan llevar a cabo barbijos en otras instituciones y de esa manera aportar en estos momentos.