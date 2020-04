Marcelo Tinelli vuelve a Buenos Aires y piensa cómo empezar el Bailando

El regreso de Marcelo Tinelli a Buenos Aires fue más complicado de lo esperado. El conductor tomó la decisión de dejar Esquel, ciudad chubutense que había elegido para realizar la cuarentena, el lunes pero a poco tiempo de iniciar el viaje pinchó una goma que lo obligó a regresar. Finalmente, este martes pudo retomar la travesía y dentro de poco estará en la ciudad para continuar con la vuelta del Bailando.

Desde la productora aseguraron a PERFIL que siguen trabajando aunque no saben cuál será la fecha del primer programa. En principio se pensó que sería el 27 de abril pero con la ampliación de la cuarentena esa posibilidad quedó desechada. Si bien creen que podría ser para mediados de mayo, algunos participantes del programa señalaron que ya no practican los bailes en sus casas con tanta frecuencia porque no les informaron si arrancan o no.

Hasta el momento Tinelli participaba de reuniones virtuales con su grupo de trabajo para estar al tanto de todo lo que iba sucediendo. De ahora en adelante se espera que el conductor asista personalmente y de esa manera avancen con ciertas decisiones que tienen que tomar. Y es que si bien priorizan la salud del equipo y los participantes tanto la productora como Canal 13 quieren que el Bailando comience ya que es una de las apuestas fuertes en un momento económico para nada beneficioso.

Alberto Fernández habló del viaje de Marcelo Tinelli a Esquel

Por otro lado desde La Flia también desestimaron que el conflicto originado entre Tinelli y el grupo Clarín pueda afectarlos. “No hay ninguna pelea, seguimos trabajando sin inconvenientes”, explicaron al ser consultados al respecto.

Una vez en completado el viaje el conductor y el resto de su familia continuarán con el aislamiento en la Ciudad de Buenos Aires. De esa manera concluyen con un viaje que causó demasiadas polémicas y muchos “dolores de cabeza”. Desde la decisión misma de ir a Esquel hasta el avión que pidieron para que les llevará medicamentos, todos los miembros del clan tuvieron cuestionamientos por sus acciones. Incluso Tinelli llegó a decir “Clarín miente” ante una nota que publicaron sobre él.