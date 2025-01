El cineasta David Lynch, conocido por su estilo único y perturbador, vivió sus últimos años confinado a su hogar debido al enfisema pulmonar que afectó severamente su salud tras décadas como fumador empedernido.

El director de películas icónicas como Terciopelo Azul, Mulholland Drive y la serie de culto Twin Peaks enfrentó con valentía las consecuencias de su adicción al tabaco, pero no dejó de reflexionar sobre su impacto en su vida y su obra.

Un legado artístico limitado por la salud

En una de sus últimas entrevistas, Lynch reveló que dependía de un suplemento domiciliario de oxígeno para respirar y que sus movimientos estaban extremadamente limitados: “Apenas puedo caminar por una habitación. Es como si estuvieras caminando con una bolsa de plástico en tu cabeza”, confesó al medio People.

​La trayectoria de David Lynch, un artista enigmático con 50 años de éxitos en cine y televisión

El diagnóstico llegó en 2020, y aunque intentó dejar de fumar en múltiples ocasiones, no lo logró: “Fumar era algo que me encantaba absolutamente, pero al final me afectó. Era parte de mi vida artística: el tabaco, su olor, encenderlo... nada en este mundo es tan bonito. Y ahora me está matando”.

Debido a su estado, Lynch reconoció que ya no podía dirigir películas desde un set. En 2024, declaró a Sight and Sound: “Estoy obligado a quedarme en casa, lo quiera o no. Apenas puedo andar unos pasos antes de quedarme sin oxígeno”.

Un creador inagotable en medio de sus limitaciones

Aunque no estrenó un largometraje desde Inland Empire en 2006, Lynch no dejó de trabajar. En los últimos años, exploró proyectos como Antelope Don’t Run Anymore, un guion escrito en 2010 que intentó llevar a Netflix, y la película animada Snootworld, desarrollada junto a Caroline Thompson. Sin embargo, ambos proyectos fueron rechazados.

“Hoy en día, parece que los cuentos de hadas antiguos se consideran una tontería. Vivimos en un mundo diferente, y es más fácil decir no que sí”, reflexionó Lynch sobre la industria actual.

Un cineasta que cambió la narrativa moderna

Desde su debut con Eraserhead en 1977, Lynch marcó un antes y un después en la cinematografía con su estilo inquietante y único. Con obras como Twin Peaks, transformó la televisión al abordar temas tabú y lo inexplicable como parte esencial de su narrativa.

Murió David Lynch, el famoso director de Twin Peaks y Blue Velvet

Aunque su adaptación de Dune en 1984 fue un fracaso comercial, Lynch resurgió con Terciopelo Azul (1986) y Corazón salvaje (1990), la cual ganó la Palma de Oro en Cannes. Su influencia se consolidó con su incursión en el surrealismo cinematográfico, dejando un legado que lo convirtió en uno de los cineastas más importantes de su generación.

El adiós de un maestro

El pasado jueves, David Lynch falleció a los 78 años debido a complicaciones derivadas del enfisema pulmonar. Su familia comunicó la noticia en un emotivo mensaje: “Hay un gran hueco en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría: ‘Mantén la vista en el donut y no en el agujero’”.

Lynch deja un legado incomparable, marcado por su valentía artística y su habilidad para transformar lo extraño en una experiencia profundamente humana. Su influencia seguirá viva en el cine y la televisión, recordando a un genio que enfrentó sus demonios con la misma intensidad con la que creó sus obras inmortales.

