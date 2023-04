Parkinson: El día que Donald habló de la enfermedad junto a su lucha

En abril de 2022, Donald McCluskey, también conocido como Donald, reveló que hace varios años pelea con el Parkinson, y según el cantante de 75 años, la enfermedad empeoró en los últimos años. El artista declaró que le resulta difícil detener los temblores cuando comienzan y que, a pesar de su lucha, la enfermedad no muestra signos de desaparecer. Entonces, ¿qué es exactamente la enfermedad de Parkinson?

“Le presento batalla día a día, apelando incluso a terapias alternativas que alivian. Gracias a Dios, a la Virgen, a Jesús y a la ciencia, existe un medicamento que calma, que aquieta, que apacigua, disminuye y hasta hace desaparecer (por completo) los temblores (siempre y cuando se observen determinadas condiciones)”. “Estar sentado en paz, contento, tocando la guitarra cantando, ya sea sobre una banqueta en un escenario, o en un sillón de casa, en ambientes amables, amigables (despojados de estrés, enojos, tristeza y/o angustia), me provoca gran alegría. Los temblores desaparecen por completo”, describió Donald en su momento.

El día que Donald habló de la enfermedad junto a su lucha

“La pálida aparece cuando me paro o me pongo en movimiento. Ahí se agudizan las tensiones y se trasladan a todo el cuerpo. Para desplazarme de un lado a otro, debo hacerlo agarrándome de lo que encuentre a mano, y con extrema lentitud doy un pasito detrás del otro, hasta que llego a donde me propuse llegar sin contratiempos y sin caerme, aunque tomando seriamente en cuenta, el peligro que significa moverme así, debido a la posibilidad de marearme, caerme y de lastimarme con el porrazo”, detalló el artista.

Desde que fue diagnosticado, el cantante experimentó dolorosas contracturas en la espalda, específicamente en las vértebras dorsales, como resultado de su enfermedad. Sin embargo, él siempre hizo mención la gratitud por seguir estando presente y luchando a pesar de los obstáculos, señalando que no se considera un visionario como su padre lo fue.

“Hay cosas peores que el Parkinson en este mundo”, dijo el cantante al comparar su enfermedad con el odio y la guerra. Para finalizar, Donal remató: “En mi caso, al dichoso Parkinson no le voy a permitir que me robe el alma. ¡Por supuesto que no! Podrá meterse con mi cuerpo, pero no con mi espíritu y mi vida, que está solo en las manos de Dios bendito. ¡Gracias Dios y señor mío por tu amor y por cada minuto de vida que me obsequias en este mundo junto a Vero, a mi familia, mis amigos y todos mis seres más queridos!”, concluyó.

Qué es el Parkinson

La enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta al sistema nervioso central, y se habló mucho de ella después de estar en el centro de atención desde que el cantante Donald McCluskey, más conocido como Donald, reveló públicamente que se encontraba lidiando con ella hace varios años.

La enfermedad de Parkinson se produce cuando las células nerviosas que producen dopamina en el cerebro mueren o se dañan. La dopamina es un químico esencial en el cerebro que ayuda a coordinar los movimientos del cuerpo. A medida que se pierde la dopamina, los pacientes pueden experimentar temblores, rigidez muscular, lentitud en los movimientos y problemas de equilibrio.

Aunque se desconoce la causa exacta de la enfermedad de Parkinson, los investigadores creen que una combinación de factores genéticos y ambientales pueden contribuir a su desarrollo. No hay cura para la enfermedad, pero hay tratamientos disponibles para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El tratamiento típico para la enfermedad de Parkinson puede incluir terapia física, ocupacional y del habla, medicamentos para aumentar la dopamina en el cerebro y, en casos graves, cirugía. Sin embargo, cada paciente es único y su tratamiento debe ser personalizado según sus síntomas y necesidades.