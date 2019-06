Eduardo Costantini: "Hoy la receta es ajustar"

Noticias Relacionadas Eduardo Costantini apuesta a ser un instagramer

El empresario Eduardo Costantini lanzó críticas a la política económica del presidente Mauricio Macri y aseguró que la única receta para enfrentar la crisis que atraviesa el país es profundizar el ajuste. "Hoy la receta es ajustar", afirmó.

"La palabra ajuste está prohibida en la Argentina, pero la realidad es que hay que ajustar para sanar (...) ¿Pero quién dice eso? No es negocio político frente a las elecciones", sostuvo el creador de Nordelta, quien también afirmó que los empresarios argentinos son "sobrevivientes".

"Nos cuesta enfrentar nuestras limitaciones y actuar en consecuencia, gastar menos de lo que podemos gastar", aseguró luego de considerar que la propuesta de Cambiemos para salir de la crisis es "facilista" y "utópica".

Costantini hizo estas declaraciones durante una entrevista con la agencia internacional AFP luego de que se conociera que pagó 3,13 millones de dólares por una obra de la artista española-mexicana Remedios Varo en la última subasta de arte latinoamericano en Christie's en Nueva York.

La obra pasará a formar parte de la colección del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), que fundó en 2001. Allí también se exhibe el cuadro "Autorretrato con chango y loro" (1942) de la mexicana Frida Kahlo por el cual pagó 3,2 millones de dólares, y "Baile de Tehuantepec" (1928) de su compatriota y pareja Diego Rivera por el cual desembolsó más de 16 millones de dólares.

No es la primera vez que el multimillonario realiza críticas hacia la gestión de Macri. En octubre de 2018 en una entrevista en AM530, declaró que a su entender "el Gobierno se equivocó en todo". "Este gobierno se equivocó en todo sentido, porque no dijo que el país era un lío y debía corregirlo, y al conducir cometió muchos errores". "Hicieron la doble mortal: dijeron esto no es tan grave, lo vamos a solucionar y encima después lo manejaron mal. Fue como un elástico que fue de un lado para el otro y hoy estamos con una inflación terrible", afirmó.

