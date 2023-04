El amor después del amor: La casa circular de Juana Viale y Agustín Goldenhorn, a la venta

Desde hace algunas horas, los usuarios de redes sociales pueden ver el anuncio de la inmobiliaria Izrastzoff, en la que un agente los pasea por la “casa circular” que Juana Viale y su exnovio, Agustín Goldenhorn, construyeron para vivir juntos. La venta es una confirmación más de la separación definitiva de la pareja.

La propiedad de líneas modernas y 274 metros cuadrados maximiza la independencia entre los ambientes y sus ocupantes. Pero el diferencial de la unidad es el jardín circular en el living donde han plantado un ejemplar de Bahuinia, también conocido como pezuña de vaca, una especie nativa. Desde allí se puede ver llover en la comodidad de un sillón y si la lluvia molesta, el techo se cierra con un control remoto. La propiedad vertical está localizada en la Calle Bermejo, La Horqueta, San Isidro y tiene un costo, según publicación de la inmobiliaria, de 720.000 dólares. “No es fácil encontrar una casa a estrenar de estilo contemporáneo en La Horqueta, San Isidro”, dice la publicación de Instagram. “Integra perfectamente el interior con el exterior por medio de un árbol en el living y amplios ventanales al jardín”, “Es una casa construida por el estudio Goldenhorn, con los mejores materiales” suma la inmobiliaria.

Casa Circular de Juana Viale en Zona Norte - Izrastzoff.com

El modo en el que se ha publicitado la venta del inmueble, muestra un cambio profundo en la comunicación de la ex pareja. Lo que abre el interrogante de que si la venta fue en buenos términos, no estarían dando a conocer la intimidad de la nieta de Mirtha Legrand. Cada detalle, color, cuadro y objeto que eligió la pareja pertenece a su más estricta privacidad, que ahora se ve expuesto y deja entrever que no fue decidida por ambas partes.

Casa Circular de Juana Viale en Zona Norte, la habitación en suite - Izrastzoff.com

"Casa Gitana -late, crece, vibra. Con el sol, la clorofila, las brisas, la sombra trepadora. Ya llegan las flores. Una casa de verano todo el año", escribió.

Agustín Goldenhorn en sus redes, destacando las particularidades de una vivienda única, construida a imagen y semejanza de una pareja que ya no está más. Quién sí le dio "Me gusta" a esta publicación de Goldenhorn es nada menos que Nacho Viale: ¿Será que la casa circular queda en familia?

En los últimos meses, pudimos ver a Juana Viale navegando, en compañía de su hija Ámbar De Benedictis, por el Mediterráneo. El crucero es propiedad del empresario Mauricio Filiberti de 72 años, uno de los dueños de Edenor conocido como el “Rey del cloro”, quien fue su anfitrión en el periplo.

Parte del salón principal de la casa en Zona Norte - Izrastzoff.com

Hace pocos días, también, Juana fue fotografiada en salidas públicas con el joven Yago Lange de 34 años, hijo del medallista olímpico Santiago Lange. Quienes los conocen dicen que los une el interés por el medio ambiente, y que no existe otra cosa entre ellos.

Casa Circular de Juana Viale en Zona Norte, parte del jardín y la pileta autosustetable - Izrastzoff.com

Ninguno de los ante nombrados parece ser su presente sentimental, la heredera de los almuerzos, hoy día sólo es fiel a su libertad.