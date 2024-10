El padre del cantante vino a Argentina para llevarlo a Reino Unido

El padre de Liam Payne llegó a Buenos Aires para hacerse cargo del traslado a Reino Unido de l cuerpo de su hijo. Ayer por la tarde, Geoff Payne estuvo en la Morgue Judicial para comenzar con toda el protocolo legal que se aplica en este tipo de tragedia.

Todo esto, se realiza con la máxima discreción mientras fans argentinos de Liam Payne y de One Direction, siguen en una vigilia permanente en la puerta del Casa Sur, el hotel de Palermo Hollywood. Allí fue donde el miércoles último, Liam Payne –de 31 años–murió al caer de una habitación del tercer piso de ese hotel.

La presencia visible de estupefacientes varios, sumado al estado de destrozo en que se encontraba la habitación – según detalló el informe policial–,y por el cariz de esta trágica muerte, el cuerpo del ex integrante de One Direction fue llevado a la Morgue Judicial para la realización de una autopsia.

A la mencionada vigilia permanente en el hotel palermitano, hubo una reunión de fans en el Obelsico. Allí, un centenar de directioners –como se conoce a los fans de One Direction–, despidieron a Liam Payne con velas, flores y canciones. “Entender el contexto de cómo se fue es muy duro”, dijo a la AFP Antonela Segura, de 24 años. “Te conmueve a todo nivel porque creciste con ellos y que ahora ya no esté uno de la band,a te choca”.

Carrera solista. Liam Payne, de 31 años, integró One Direction, banda que surgió en 2010 cuando los entonces adolescentes Payne, Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik se presentaron en el concurso de la TV británica The X Factor. Y fueron un éxito mundial. En 2016, One Direction anunció que haría una pausa indefinida, pero que no se separaría. Payne dijo que trabajaba en un álbum ese mismo año, y su sencillo Strip that Down alcanzó el número tres en las listas en Reino Unido y diez en Billboard en Estados Unidos. En 2019 lanzó su álbum LP1. En los últimos años, Payne había hablado abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo.