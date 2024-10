Con evidente preocupación y muestras de cansancio, Elba Marcovecchio llegó esta mañana al Hospital Italiano para acompañar a su esposo, Jorge Lanata, quien está siendo sometido a su cuarta operación en un intento por resolver la isquemia intestinal que lo afectó la semana pasada. Sin embargo, María Julia Olivan se pronunció en las redes sociales y contó como se encuentra su colega tras la intervención.

Jorge Lanata, luego de la operación: Elba Marcovecchio dio detalles sobre su estado de salud

En diálogo con el programa Socios del Espectáculo, Elba Marcovecchio brindó un parte sobre el estado de Lanata: “Jorge pasó la noche estable. Está en las mejores manos de Latinoamérica. Los médicos tienen esperanzas y yo también”. A pesar del delicado estado de salud del periodista, Marcovecchio se mostró optimista.

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de que Lanata haya recibido la extremaunción, Marcovecchio respondió: “Estamos en oración. Si vino un cura, no lo vi. El capellán del hospital está siempre”, aunque no confirmó la visita de un sacerdote en particular. La abogada también fue honesta sobre sus emociones: “Yo tengo miedo, es lo que cualquiera tendría”, refiriéndose a los más de 120 días que su marido lleva internado.

La cirugía a la que está siendo sometido Lanata es la cuarta en dos semanas, ya que los médicos no pudieron concluir la intervención inicial debido a la gravedad de la isquemia intestinal. Tras remover las partes necrosadas, los especialistas esperan poder cerrar definitivamente el intestino en esta nueva operación.

Poco después de las 14 horas, María Julia Olivan dio detalles de la situación del periodista: "Jorge Lanata Salió bien del quirófano. Del código azul. De la fallida ansiedad por dar el anticipo de su Muerte y del ateneo para decidir qué hacer. #fuerzalanata Los que te estamos esperando de este lado somos más".

La salud de Jorge Lanata en medio de una batalla legal entre su esposa e hijas

La salud de Jorge Lanata se encuentra en un estado delicado y su situación sigue siendo de gravedad tras varias intervenciones quirúrgicas. Según trascendió, los médicos le extirparon 60 centímetros de intestino en una primera cirugía y posteriormente, en una segunda operación, removieron 10 centímetros más.

Aunque se esperaba un nuevo parte médico para las últimas horas, el estado de Lanata continúa siendo reservado. Actualmente, el periodista se encuentra con una ostomía externa, también conocida popularmente como "ano contra natura" o "la bolsa". Este procedimiento quirúrgico es necesario para desviar el contenido intestinal hacia una bolsa externa, ya que los médicos aún no han logrado reconectar las dos partes del intestino.

En medio de esta complicada situación de salud, se supo que Marcovecchio, decidió cerrar el departamento del comunicador. Según trascendió, esta medida fue tomada para "preservar la integridad del inmueble y despejar dudas sobre supuestos faltantes", luego de varios cruces legales entre las hijas de Lanata y su actual pareja. La situación ha sumado tensión en un momento ya crítico para la familia, mientras el estado del periodista sigue siendo monitoreado de cerca.

