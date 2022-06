Eurythmics volvió a unirse por una noche en un escenario de Nueva York

Eurythmics volvió en unirse por una noche en Nueva York a treinta dos años de la que fue su última presentación en vivo en el festival Hollywood Rock, en Río de Janeiro. Annie Lennox y Dave Stewart fueron pareja en escena y en la vida, hasta que en ambos planos se separaron luego de 25 ese enero de 1990.

Eurythmoics en los 80s (izq.) y en junio de 2022, reunidos para un minishow y premio en Nueva York.

Eurythmics fue una de las bandas pop británicas que marcaron la década del ’80. Y por ese aporte musical los convocaron en Nueva York para incluir a Annie Lennox y a Dice Stewart en el Songwriters Hall Of Fame (Salón de la Fama de los Compositores). La celebración que se realizó en el Marriott Marquis Hotel estaba prevista para 2020 pero –obviamente– el coronavirus la postergó hasta el jueves 16 de junio. De Eurythmics, los organizadores del Salón de la Fama...señala como fundamental su álbum –y sobre todo canción ya atemporal–, Sweet Dreams (Are Made of This). Lanzado en 1983, fue un éxito global y en alcanzó el puesto número uno del ranking Billboard (de Estados Unidos) el 3 de septiembre de 1983, y Eurythmics se instaló en el mundo. Luego vendrían otros hits de la banda y sobre de Annie Lennox como solista.

Qué significa para Annie Lennox su hit "Sweet Dreams (Are Made Of This)

“Cada vez que pienso en ‘Sweet Dreams’, tengo la imagen de estar trabajando como en el techo de una fábrica de marcos para cuadros, cerca del mercado de Camden (en Londres)”, recordó Annie Lennox en Billboard. “Fue un muy buen espacio para nosotros; en ese momento no era tan común que la gente grabara en habitaciones o en espacios pequeños. Lo grabamos en un disco de ocho pistas, y como que confunde las reglas de lo que hace un disco de éxito. Me encanta la sencillez de la grabación. Ese día me sentía muy abatida y pensaba que quizá tendría que regresar a Escocia y enfrentar el hecho de que no habíamos podido lograr nuestro sueño. Nuestro humor se basa mucho en la ironía. Y entonces esa línea, 'Dulces sueños están hechos de esto', fue una declaración. Una declaración negativa en ese contexto, un comentario sobre cómo habíamos intentado todo y nada había sido lo suficientemente bueno. Sweet Dreams… es un himno distópico porque también hay quien puede interpretarlo como algo positivo, y está perfecto.”

En la alfombra roja de Songwriters Hall Of Fame, Annie Lennox "militante" los 365 días del año.

Por qué fue "una casualidad" la grabación del hitazo de Eurythmics

Por su parte Dave Stewart, con un perfil público menos visible que Annie Lennox tuvo una vida fuera de Eurythmics. Es co-autor y productor de álbumes y canciones con, entre otros, Tom Petty, Gwen Stefani, Jon Bon Jovi, Mick Jagger, Bryan Ferry, Katy Perry, Sinead O’Connor, y Joss Stone. Sobre Sweet Dreams… recordó a Billboard cómo fue la grabación: “La música bailable (de los ’80s) se basaba principalmente en el ritmo de fondo, pero ‘Sweet Dreams’ comienza con un gran boom. Ese primer golpe fue en realidad la magia de un error técnico mientras estaba produciendo la canción. Casi tuve un ataque al corazón pero luego pensé: y pensé, ‘Está buenísimo’. Annie (Lennox) también se asustó porque era muy fuerte e impactante, y en seguida se puso la teclado y minutos después, estaba cantando. Fue una de las cosas más rápidas que grabamos. ¡En 15 o 20 minutos teníamos la melodía, la música….y la letra de Annie!”.

Nueva York, 2022. Dave Stewart y Annie Lennox ya ingresados al Songwriters Hall of Fame.

La graciosa advertencia de Annie Lennox

Respecto de su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores, Annie Lennox escribió en su sitio oficial. “Desde que me enteré, pensé en lo que fue toda mi vida: actuar en clubes chiquitos, luego en teatros y, finalmente, en arenas, estadios y festivales en todas las ciudades importantes…Durmiendo en los micros con la banda y llegando a Boston, Nashville, Chicago... todos los lugares de los EE. UU. y en cualquier otro lugar del mundo. Camarines tras bambalinas, pruebas de sonido, equipos de gira, catering... todos los aspectos de giras, ensayos, viajes en automóviles, autobuses y aviones... Estudios de radio y televisión, entrevistas de prensa... Escribir y grabar canciones en el estudio, concebir y crear videos ..El impacto de la ‘fama'. La vida de un 'artista', en oposición a una 'celebridad'. ¡Hay una diferencia! Todos los que ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll saben que esto es una experiencia "vivida". ¡Estoy muy agradecida con TODOS los que hicieron que todo esto sucediera!". Y Lennox advirtió con cierta ironía: "Y una cosa más, ¡¡¡Somos 'Eurythmics' no 'The Eurythmics'!!!”.