El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto estaría envuelto en un “triángulo amoroso” que incluye a su rival británico Oliver Bearman y una misteriosa rubia, según la prensa europea.

Medios británicos como Tatler, The Sun, The Daily Mail y The Telegraph dijeron esta semana que Estelle Ogilvy (25) se separó de Colapinto para empezar a salir con Bearman en julio para ahora regresar con el joven argentino.

Bearman (de 19 años) saltó a la fama a principios de este año cuando se convirtió en el británico más joven en competir en un Gran Premio de F1.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Daniel Scioli se apoya en el furor por Franco Colapinto: ¿Vuelve la Fórmula 1 a la Argentina?

El adolescente terminó séptimo en su debut en el Gran Premio de Arabia Saudita, después de recibir una convocatoria del sustituto de Ferrari, Carlos Sainz, cuando al español le diagnosticaron apendicitis.

Quién es quién en el supuesto "triángulo amoroso" de Colapinto, Bearman y Estelle Olgilvy

Franco Colapinto

Estelle Ogilvy, estudiante de Derecho, estuvo ausente en esa carrera, lo que alimentó los rumores de que se habían separado. The Sun aventuró entonces que la influencer y aspirante a modelo había vuelto con Colapinto.

Los medios británicos aseguran que Colapinto ya había mantenido un noviazgo con Estelle antes de que la relación terminara y ella comenzara a salir con Bearman, al que habría abandonado para volver con el argentino.

Las sugerencias de que el romance volvió surgieron después de que Estlle Ogilvy volviera a seguir a Colapinto en Instagram inmediatamente después de su separación de Bearman.

Educada en el sur de Francia antes de mudarse al Reino Unido, Estelle está estudiando para obtener un diploma de posgrado en derecho y espera aprobar el examen de calificación de abogados mientras trabaja para una prestigiosa firma legal en Londres.

Locura por Franco Colapinto: el video que publicó Williams por el furor que genera el piloto argentino

Según sus perfiles profesionales, Estelle es experta en dibujo de bellas artes, karate y habla con fluidez inglés, francés y español. También quiere ser modelo y a principios de 2024 participó de una sesión fotográfica para una marca de relojes de lujo.

En sus redes sociales (tiene más de 130.000 seguidores en Instagram y 138.000 en TikTok), Estelle revela que sus animales favoritos son "los conejos y los pingüinos" y también admite que si Justin Bieber la invitara a salir, "podría salir con él".

Bearman, que vive cerca de la Scuderia en Maranello, en el norte de Italia, está concentrado en su carrera, en la cual tuvo como compañeros a los británicos Lewis Hamilton, Lando Norris y George Russell. Recientemente dijo que su mayor ambición es conseguir un asiento en Ferrari.

Colapinto, de 21 años, pilotó para Williams tres veces hasta la fecha, terminando 12º en su debut en el Gran Premio de Italia. Reemplazando a Logan Sargeant hasta el final de la temporada, desde entonces terminó octavo y undécimo.

ds