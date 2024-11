Franco Colapinto llegó a Las Vegas y rápidamente se ganó el cariño de los fanáticos durante su primer encuentro en el Fan Zone del equipo Williams. Antes de que arrancara la actividad este jueves a las 23:30 (hora argentina) con la primera sesión de prácticas libres, el piloto de Pilar aprovechó para compartir un momento con sus seguidores y, fiel a su estilo, dejó su impronta con intervenciones cargadas de simpatía.

Uno de los instantes más destacados ocurrió cuando un hincha argentino le consultó sobre cómo se prepara para las carreras. "¿Cómo te preparas mentalmente antes de competir?", preguntó el fan. Fue en ese momento cuando Colapinto hizo un comentario que dejó entrever algunos rumores que circulaban sobre su encuentro con la China Suárez en Madrid.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Mentalmente, genial. Habrás visto las redes sociales... Todo está perfecto, estoy de 10”, respondió Franco entre risas. El aficionado, con cierto tono de complicidad, le contestó: "No prestes atención a eso. No tienes que dar explicaciones a nadie, hacé lo que quieras con tu vida". Tras esto, el piloto argentino se centró en la importancia del apoyo psicológico que recibe de su terapeuta, Gustavo Ruiz.

“Desde pequeño, tuve un psicólogo que me ayudó mucho. A día de hoy, sigue siendo clave para mí. En el deporte actual es fundamental estar bien mentalmente, tener la cabeza en su lugar. Es algo que me aporta mucho. Pero no te voy a contar qué hago, porque seguro me lo copian", dijo, dejando entrever el impacto de la terapia en su desempeño.

Por qué cada vez más argentinos eligen viajar a Brasil

Una sorpresa inesperada: el reencuentro de Colapinto con un viejo amigo

Uno de los momentos más conmovedores de la visita de Colapinto al Fan Zone de Williams fue cuando se reencontró con un viejo amigo que tuvo un papel crucial en sus primeros pasos en el mundo del automovilismo. “Cris fue mi motorista desde que era muy chico, cuando arranqué en karting. Ahí está, el pelado”, comentó Franco al ver a Cristian Tejera, su primer mecánico.

“Él es una de las personas que más influyó para que hoy esté aquí. Fue quien me impulsó desde mis inicios. Gané muchos campeonatos nacionales de karting gracias a él. Siempre estuvo a mi lado, y venimos a competir juntos en Las Vegas por primera vez. Los motores que preparaba eran de los mejores del mundo. Todos se quejaban porque mis motores iban demasiado rápido, siempre intentaban buscar excusas para echarnos. Por él, logré tantas victorias y hoy estoy acá. Qué lindo verte, ahora vamos a seguir viéndonos", agregó el piloto.

El conmovedor gesto con un joven fanático

En un momento que conmovió aún más al público, Colapinto le ofreció un alfajor argentino al presentador británico que estaba conduciendo el evento. Poco después, se cruzó con un niño que estaba en los hombros de su padre, quien le dijo: “Cuando sea grande quiero ser como vos”. Este comentario arrancó sonrisas entre los asistentes en el Fan Zone del equipo Williams en Las Vegas.

Del trap al mainstream: los artistas jóvenes que ganaron al público adulto

“¡Hola! ¿Puedo sacarme una foto contigo después?... ¿Me dejás?”, preguntó el piloto. El niño respondió: "Sí. Cuando sea grande quiero ser como vos".

“¡Ay, qué lindo! ¿Cómo te llamás? Cuando seas grande vas a ser mejor que yo. Mucho mejor. ¿Vas a ser piloto? ¿Tu mamá te deja? ¡Mamá tiene miedo!”, dijo Colapinto, quien se comprometió a regalarle y firmarle una gorra al pequeño Alan, un joven fanático de Colapinto que se ha ganado el cariño de los seguidores de Argentina y de todo el mundo.

Este fin de semana, Colapinto será parte de la fecha 22 del calendario de la Fórmula 1. La primera práctica libre (FP1) se llevará a cabo el jueves a las 23:30 (hora argentina), seguida de la FP2 a las 3:00 del viernes. La FP3 será el viernes a las 23:30, mientras que la clasificación se realizará el sábado 23 a las 3:00. La carrera principal tendrá lugar a la misma hora (3 AM) en la madrugada del domingo.

NG / Gi