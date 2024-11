Nicole Kidman reveló que suele despertarse "llorando y gimiendo" al pensar en su mortalidad

A sus 57 años, Nicole Kidman reveló que la madrugada suele encontrarla con pensamientos sobre su propia mortalidad. La actriz posó para una impactante sesión de fotos en la edición 2024 de Men of the Year de la revista British GQ, donde reflexionó sobre cómo su visión de la vida evolucionó en sus cincuentas.

Al ser consultada sobre por qué ahora experimenta sus emociones con mayor intensidad, Kidman no esquivó la profundidad: “La mortalidad. La conexión. La vida que te golpea. La pérdida de los padres, criar hijos, el matrimonio y todo lo que conlleva ser un humano completamente consciente. Estoy inmersa en todo eso. La vida es... ¡uf!”, expresó con honestidad.

Luego añadió, casi con un suspiro: “Definitivamente es un viaje. Y cuando envejeces, te das cuenta de todo: son esas madrugadas en las que te despertás a las 3 de la madrugada, llorando y gimiendo. Si estás ahí, viviéndolo, y no anestesiándote. Yo estoy en eso. Totalmente metida”.

Kidman volvió a tocar el tema de la mortalidad al reflexionar sobre cómo la pérdida de sus padres y la crianza de sus hijos transformaron su perspectiva: “Cuando empezás a lidiar con eso, es muy pesado. Criando hijos, pensás: ‘Tengo que quedarme acá. Quiero ver todo esto’. Es devastador y hermoso y extraordinario”.

El duelo que atraviesa Nicole Kidman

La actriz vivió el golpe de la muerte de su padre, Antony, en 2014, a los 75 años, víctima de un presunto ataque cardíaco. Este año, en septiembre, apenas una semana después de grabar la entrevista con GQ, perdió a su madre, Janelle, a los 84 años.

El duelo parece haberse mezclado con su papel de madre de cuatro hijos. Con su esposo, el músico Keith Urban, con quien está casada desde 2006, comparte a Sunday Rose, de 16 años, y Faith, de 14. También es madre de Bella, de 31 años, y Connor, de 29, a quienes adoptó durante su matrimonio con Tom Cruise. Sin embargo, se cree que su relación con ellos es complicada; no se la ha visto públicamente junto a ellos en los últimos 16 años.

En una entrevista pasada, Kidman insinuó que Bella y Connor son “leales a su padre” y que no la llaman “mamá” tras haber elegido la Cienciología cuando se separó de Cruise.

Al rememorar los días posteriores a la muerte de su padre, Nicole relató un episodio que vivió junto a sus hijas menores, entonces de cuatro y seis años:

“La más chiquita era tan pequeña que no sabía si estaba actuando o no”, contó. “Me dijo: ‘¿Mamá estás actuando ahora?’. Y la mayor respondió: ‘No, mamá no está actuando ahora’”.

Conmovida, agregó: “Pero la mayor me dijo: ‘¿No vas a estar triste en la mañana, no?’. Porque no quieren una casa llena de tristeza. ¿Quién la quiere?”.

Hace solo una semana, en una entrevista con Vanity Fair, Kidman habló sobre la pérdida de su madre y su dolor porque Janelle no pudo ver su nueva película, Babygirl. Durante el panel del Festival Internacional de Cine de Venecia, la directora Halina Reijn leyó un comunicado en su nombre: “Hoy llegué a Venecia y, poco después, me enteré de que mi hermosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acaba de fallecer”.

Nicole, visiblemente afectada, dejó el evento antes de tiempo, aunque dedicó el premio a su madre: “Estoy en shock y debo ir con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me moldeó, me guió y me creó”, declaró.

En un susurro que parecía abrazar su propio duelo, Nicole concluyó: “La colisión entre la vida y el arte es desgarradora, y mi corazón está roto”.

