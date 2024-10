La actriz australiana-estadounidense Nicole Kidman reveló en una reciente entrevista que se sintió “tan excitada” durante el rodaje de las escenas sexuales de su nuevo drama erótico “Babygirl” que se vio en la necesidad de frenar temporalmente la producción.

En la nueva película, dirigida por Halina Reijn, Kidman interpreta a "Romy", una poderosa empresaria que arriesga su carrera y su vida familiar por un apasionado romance con su joven pasante, "Samuel", encarnado por el británico Harris Dickinson. Durante una entrevista con el diario The Sun, la actriz compartió que las escenas íntimas con Dickinson y el español Antonio Banderas -quien interpreta a su esposo- se volvían a veces muy difíciles de manejar.

La estrella de 57 años, ganadora de un Óscar y seis Globos de Oro, asumió este proyecto como un desafío personal. Sin embargo, admitió que el proceso le trajo momentos abrumadores.

“Hubo una enorme cantidad de intercambio, confianza y luego frustración. Fue agotador. Hubo momentos mientras filmábamos en los que pensé: ‘Ya no quiero tener más orgasmos’; ‘No te acerques a mí, odio hacer esto’. ¡No me importa si no me tocan nunca más en mi vida!", aseveró Kidman.

La acumulación emocional fue tan intensa que, según la actriz, llegó a experimentar una especie de síndrome de burnout durante las secuencias físicas. Aún así, destacó la confianza establecida con sus compañeros en el set. Dickinson también reveló que le pedía al elenco y al equipo que "se fueran por un segundo" cuando necesitaba espacio.

Un tráiler caliente y la "búsqueda" de Nicole Kidman

El impactante tráiler de “Babygirl” ya está generando expectativas entre los espectadores, mostrando la tensión sexual que promete en la pantalla.

Esta no es la primera vez que Kidman explora los límites de los papeles sexuales. En 1999, apareció en una escena de orgía en “Eyes Wide Shut” junto a su entonces esposo, Tom Cruise, y en 2001, interpretó a una prostituta en “Moulin Rouge”, donde fingió un orgasmo mientras el personaje de Ewan McGregor cantaba.

“Como actriz, siempre estuve en una búsqueda, siempre me pregunto: '¿En dónde no he estado? ¿Qué puedo explorar como ser humano?'”, expresó recientemente a la revista People.

La película está escrita y dirigida por la holandesa Halina Reijn quien incentivó la visión femenina dentro del lugar de trabajo. Desde un principio, Kidman consideró que el guion era divertido y a la vez la “excitó”: “También me sentí como hipnotizada”.

“No creo que hubiera podido hacer esto con un hombre. La única forma en que podía lograrlo era con ella, porque nos sentábamos a hablar de cosas muy secretas y vulnerables. Sabía que estaba segura con Halina”, concluyó la intérprete al referirse a Rejin.

Nicole Kidman es madre de cuatro hijos y está casada desde 2006 con el famoso músico country Keith Urban. Juntos son padres de dos hijas, Sunday y Faith. Anteriormente, estuvo casada con Tom Cruise, de 1990 a 2001, y adoptaron dos hijos: Isabella y Connor.

