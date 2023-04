Galperin lanzó un equipo de rugby en Miami con dos socios argentinos

Finalmente se hizo la presentación oficial de esta avanzada de tres empresarios argentinos en el mundo del rugby de Estados Unidos. En el Faena de Miami –otro territorio que aunque es cosmopolita es en el imaginario colectivo una sucursal a gran escala del de Puerto Madero–, Marcos Galperín, Ronaldo “Kony” Strazzolini, y Alejandro Macfarlane pudieron mostrar que es Miami Sharks, esta franquicia con la que ellos tres planean posicionar a nivel competitivo a ese equipo en la liga nacional de rugby de Estados Unidos. Y en paralelo, tener también como horizonte a largo plazo, potenciar ese equipo a Miami para que dispute con elementos sólidos ser una de las ciudades elegidas para que se disputen partidos del Mundial de Rugby que en 2031 tendrña a Estados Unidos como sede.

Una manera de...“¿Si esto es una cuenta pendiente? Y...sí, puede ser”, dijo Marcos Galperin luego de la presentación que él, Strazzolini y Macfarlane hicieron en el escenario montado en el Faena. “A mí el rugby me apasiona. Siempre digo que si pudiese nacer de nuevo, me gustaría ser un deportista profesional. Y esto (tener un equipo de rugby propio) es una manera de seguir involucrado con el deporte. Los Miami Shark son un paso enorme tanto para la ciudad de Miami como para el estado de La Florida. Y también para la liga (de rugby), que está creciendo y tiene un nivel muy interesante que va mejorando todos los años , con jugadores de todo el mundo que están viniendo a jugar. Muchos latinoamericanos pero también muchos Gran Gretaña,Australia y Nueva Zelanda. (..)Creemos que vamos a poder armar un equipo muy competitivo.”

Por su parte Alejandro Macfarlane, el único de los tres socios que llegó a ser “Pumita”, dijo estar “super emocionado. Estabamos esperando este momento que es el kick off (lanzamiento) de una larga carrera que tenemos por delante.” En su caso hizo mención a cierta cuestión con la que, ante de los casos de violencia de público conocimiento, se asociaba al rugby. “El liderazgo y el deporte van de la mano, por lo menos es lo que me pasó a mí en mi vida. Empecé a jugar al rugby cuando tenía cinco años y lo hice hasta los veinti largos; es un deporte que me acompañó en esa etapa de mi vida y todavía me acompañan, como por ejemplo, la amistad. Yo aprendí un montón, es un deporte que tiene muchas cosas que todos en algún momento de la vida deberíamos aprender.” En el caso de Kony Strazzolini su posición fue la de hablar de “un sueño que está pasando.”. Y destacó lo “impresionante que es que el mundial de 2031 se haga acá en Estados Undios. Es un paso gigante, faltan ocho años, parece un montón pero no lo es. Esperamos que Miami se convierta en la capital nacional del rugby pero con la impronta rioplatense que le estamos dando Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Vamos a tratar de que Miami llegue a una buena posición para que sea una de la ciudades donde se juegue el mundial.”

Amigos en Miami. Por ahora, el equipo de estos tres empresarios ya tiene contratado a un entrenador, José Pellicena; y un jugador, Tomás Cubelli; ambos también argentinos. En redes, según explicaron, se irán informando las nuevas incorporaciones. En el lanzamiento de los Miami Sharks hubieron varios argentinos que acompañaron el lanzamiento en el Faena. Desde Juan Martín del Potro y el ex Puma, Juan Martín Hernández, hasta personajes de las finanzas como Juan Nápoli, el ex HSBC devenido en empresario fintech Gabriel Martino; Edgardo Defortuna, Santiago Ocampo; el abogado Juan Bruchou; el CEO de Globant Martín Migoya, y el empresario Nicolás Caputo.

Entre tiburones... Meses antes de este lanzamiento oficial, Galperín había dado un par de notas acotada sobre esta franquicia deportiva. Y cuando comenzóa circular en redes, más precisamente en Twitter, surgió una inesperada disputa que finalmente fue cerrada.

Marco Massotti, un sudafricano que se dedica a las finanzas en Wall Street posteó en su cuenta de Twitter: “¿¿Es un broma?? ¡Cambienlo! Aunque lo intenten, solo hay un @SharksRugby en este planeta”. Y adjuntó la noticia que daba cuenta que el CEO de Mercado Libre era el nuevo dueño de la franquicia de los Miami Sharks. Massotti tiene un equipo que se llama The Sharks pero en Sudáfrica. Como en el mundo de las altas finanzas o de los negocios, un chiste entre dos protagonistas puede pasar de gracioso a terminar costando dolores de cabeza, cachet de abogados caros y mucho dinero, los dueños argentinos de los Miami Sharks se contactaron con el sudafricano de Wall Street y, la situación quedó solucionada. Igualmente Massotti, quien tiene una interesante de casi una hora de porque un hombre de la finanzas invirtió en un equipo de rugby de Durban (Sudáfrica), ha dejado el posteo en su cuenta y es muy activo en redes con todo lo relacionado al rugby profesional.