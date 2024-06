A veces, la vida imita al arte de formas sorprendentes y dolorosas. Esto es precisamente lo que está viviendo la actriz estadounidense Gena Rowlands, ícono de Hollywood, quien a sus 93 años fue diagnosticada con Alzheimer. La noticia es particularmente impactante porque Rowlands interpretó a Allie Hamilton en "Diario de una Pasión", una película donde su personaje también sufría de esta enfermedad. El papel de Allie en su juventud fue interpretado por Rachel McAdams, mientras que Rowlands dio vida a la versión mayor del personaje.

Recientemente, su hijo, Nick Cassavetes, quien dirigió "Diario de una Pasión", reveló en una entrevista con "Entertainment Weekly" que su madre ha estado luchando contra el Alzheimer desde 2019. “Logré que mi madre interpretara a Allie de mayor, y dedicamos mucho tiempo a hablar sobre el Alzheimer y a querer ser auténticos con ello. Ahora, durante los últimos cinco años, ella ha tenido Alzheimer”, comentó Cassavetes.

La entrevista tuvo lugar en el marco del 20 aniversario del estreno de la película, lanzada en 2004. El director sorprendió a muchos al compartir esta triste noticia, causando una gran conmoción entre los seguidores de la actriz. “Ella está en una demencia completa. Es tan loco: lo vivimos, ella lo actuó, y ahora nos toca a nosotros”, añadió.

Cassavetes también compartió detalles desconocidos sobre el rodaje de "Diario de una Pasión", explicando que la experiencia fue particularmente difícil y emotiva tanto para él como para su madre, debido a que el Alzheimer ha afectado a varias generaciones de su familia. En una entrevista de 2004 con la revista O, Rowlands habló precisamente sobre cómo la lucha de su madre contra la enfermedad afectó su decisión de interpretar a Allie. "Este último filme (por Diario de una pasión) fue particularmente difícil porque interpreto a un personaje que tiene Alzheimer. Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que yo la hubiera hecho; es demasiado difícil. Fue una película dura, pero maravillosa".

En el año del estreno de la película, Rowlands habló sobre lo difícil que fue para ella asumir el papel, dado su vínculo personal con la enfermedad. Su propia madre, Lady Rowlands, también padeció Alzheimer. “Si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que la hubiera aceptado, es demasiado duro”, confesó Rowlands en ese momento.

Quién es Gena Rowlands

Nacida el 19 de junio de 1930 en Madison, Wisconsin. Su carrera, que abarca más de seis décadas, la consolidó como una figura destacada en la industria del cine y la televisión.

Rowlands estudió en la Universidad de Wisconsin y luego en la Academia Americana de Artes Dramáticas en Nueva York, donde comenzó a perfeccionar su talento actoral. Su carrera despegó en la década de 1950 con apariciones en teatro y televisión. Estuvo casada con John Cassavetes desde 1954 hasta su muerte en 1989 y tuvieron tres hijos, entre ellos el director Nick Cassavetes, con quien trabajó en "The Notebook" (2004).

Es conocida por sus colaboraciones con su esposo, el director John Cassavetes. Juntos, revolucionaron el cine independiente con películas que exploraban las complejidades emocionales y psicológicas de sus personajes.

Algunas de sus películas más notables incluyen "A Woman Under the Influence" (1974), donde interpreta a una ama de casa en crisis nerviosa, "Gloria" (1980), donde hace el papel de una ex-gangster protegiendo a un niño, y "Opening Night" (1977), donde interpreta a una actriz veterana en crisis.

A lo largo de sus seis décadas de trabajo, la artista americana recibió varios Globos de Oro, Premios Emmy y un Oscar honorífico en 2015 por su contribución excepcional al cine.

Su último papel en una película lo hizo en Six Dance Lessons in Six Weeks hace una década, en 2014, coprotagonizada por Cheyenne Jackson.