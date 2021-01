Hollywood modifica su “alfombra roja” por la expansión del Covid en Los Ángeles

En un “año común” a esta altura de enero ya se hablaría de posibles nominados y ganadores a los galardones más importantes otorgados en Estados Unidos. Y es que la famosa “temporada de premios” se está acercando aunque sin dudas será la más atípica en la historia ya que la situación de California -estado donde se concentra la industria audiovisual- con respecto al coronavirus es complicada. Actualmente, es una de las zonas más afectadas del país y el martes cinco de enero se reportaron alrededor de 37 mil nuevos casos. Además, las funerarias se encuentran desbordadas por la cantidad de muertos relacionados al covid y las autoridades refuerzan las medidas de seguridad sanitaria.

Por todos estos motivos, las entidades que otorgan los premios comenzaron a modificar fechas e incluso a cancelar eventos. “Nada es más importante que la salud y el bienestar de aquellos que componen la comunidad de músicos”, aseguraron quienes organizan los Grammy Awards al informar que los mismos no se llevarán a cabo el 31 de enero y que se postergan para el 14 de marzo.

Un anuncio similar realizaron los directivos del Festival de Sundance. Ellos habían organizado una serie de proyecciones de películas al aire libre y en autocines. Sin embargo, por el aumento de casos en Los Ángeles también decidieron suspender esos eventos. “Por la situación que todos conocemos y por lo rápido que se está esparciendo el virus en esta área creemos que lo mejor es realizar el festival de forma virtual en nuestra plataforma”, indicaron en un comunicado.

Por su parte, los Premios Oscar iban a llevarse a cabo el 28 de febrero. Pero por todo lo ocurrido desde el año pasado hasta la fecha con el coronavirus, se movieron al 25 de abril. Como aún falta para esa fecha, no se anunció un nuevo cambio de día pero no se descarta que eso pueda ocurrir si la pandemia no se controla para ese momento.

Una complicación que surgió durante las últimas horas se relaciona con la nueva fecha para los Grammy. Y es que los SAG Awards habían modificado su fecha por la pandemia para ese día y ahora ambos eventos coinciden en el 14 de marzo. “Estamos decepcionados por tener un conflicto con respecto a la fecha. Nosotros la habíamos reservado en julio y esperamos la misma consideración de nuestras organizaciones hermanas. Estamos en contacto para arreglar esto y que la temporada de premios sea tan exitosa como sea posible”, aseguraron desde la organización.

Todos los organismos coinciden en que la situación que se vive en Los Ángeles con respecto al coronavirus es grave y que la entrega de premios podría ocasionar incluso más daños. Incluso las producción de series y películas también se frenaron hasta que se pueda asegurar la seguridad de los trabajadores. Los estudios más grandes de la ciudad pararon las produciones por lo menos hasta el 11 de enero. Pero se espera que se extiendan hasta el 18 o más si la expansión del coronavirus no se detiene.