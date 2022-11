"La obra de Proust es superior a la de Freud", dice el escritor Jean Paul Enthoven

“En mi opinión, la obra de Proust es superior a la de Freud”, dice Jean Paul Enthoven. Este escritor francés está en Argentina para presentar Blanche, la primera de sus novelas que se traduce al español. Y también dará una conferencia sobre Proust. Enthoven, a la par de escribir sus libros, fue editor de las obras de, por ejemplo, Bernard Henri-Lévy, Pascal Bruckner, Amin Maalouf o de Michel Onfray, de quien en Argentina un par de libros se vendieron muy bien. Y es un estudioso y apasionado de la obra de Marcel Proust, de hecho escribió el Dictionnaire Amoreux de Proust, por el que lo premiaron en Francia. En lo más personal, tuvo una pareja que fue muy mediática con Carla Bruni, y su acercamiento a la Argentina se debe a su relación con Patricia Della Giovampaola, motivo por el que viaja con ella a Buenos Aires y a Punta del Este al menos dos veces al año.

Patricia della Giovampaola y Jean Paul Enthoven.

—¿Por qué eligió que "Blanche" fuera su primera novela traducida al español?

—Yo no lo elegí; fue mi maravillosa editora, Mercedes Güiraldes quien tuvo la audacia -y, espero, la buena intuición- de hacer traducir "Blanche" al español. Como se podrá imaginar, que esto me da un placer inmenso. Y especialmente aquí, en Buenos Aires, ciudad a la que regreso con frecuencia y donde tengo amigos que estimo mucho y quienes, finalmente, podrán leerme en su idioma.

—¿De qué se trata "Blanche"?

—Es ante todo la historia de una mujer muy bella, muy rica, muy romántica, que vive entre su casa en la Villa Montmorency, en París; y Capri, donde posee una de las casas más divinas de una isla en la que hay muchas… Blanche es la viuda de un hombre muy importante, mucho mayor que ella, y de quien, entre otras cosas, se descubrirán que una vez él la inició en placeres muy particulares.

—¿Placeres muy particulares sería sexo en distintos niveles?

—Como imaginará, prefiero no decir mucho para así estimular la posible curiosidad de los lectores. Sí especificaré esto: Blanche es una criatura muy sensual, elige a sus parejas sin atenerse a si hombres o mujeres.. Incluso va hasta organizar "reuniones" en su casa donde reina un clima intensamente erótico y donde suceden cosas que la llamada “moral” condena.

"Todo lo que sé de mí fue lo que me enseñaron las mujeres", dice Jean Paul Enthoven.

—¿Está inspirada en una mujer de su vida o es la combinación de varias mujeres de su vida?

—Como usted sabrá, Picasso decía que la luz de un cuadro siempre viene de otro cuadro… Bueno, lo mismo pasa con los personajes de las novela. Esta Blanche, por ejemplo, se inspiró primero en la heroína de una magnífica novela de Paul Morand (Francia 1888-1976) titulada "Hécate y sus perros”. Yo quería revivir a esta mujer devorada por su propia sensualidad, y así nació mi personaje. Por supuesto, le agregué rasgos de carácter de mi propia experiencia, pero de todos modos, Blanche es más bien hija de mi imaginación. Es cierto que esta mujer fascinante en muchos aspectos, me parece demasiado peligrosa para que querramos encontrarla en la vida real.

—¿Por qué elige que las mujeres sean una característica central en sus libros?

—Las elijo porque para mí no hay "novela" sin heroína. Son ellas quienes hacen avanzar la trama y aceleran el pulso en una historia. A esto se suma un motivo más personal: todo lo que sé de mí, fue lo que las mujeres me enseñaron: ellas son las que, en tal o cual circunstancia de mi vida, me revelaron mi carácter, me dijeron si era valiente, cobarde, leal, miserable... De ahí mi infinito agradecimiento a ellas. ¿Mujeres argentinas? Mmm, sólo puedo decir que conozco a una, y es italiana (risas).

Enthoven está en Buenos Aires para presentar su novela "Blanche" y dar una conferencia sobre Proust.

—Como apasionado de Marcel Proust, de quien el 18 de noviembre se cumplen cien años de su muerte…

—Ah, mi querido Proust… Es verdad, murió hace cien años pero sigue siendo el más joven de nuestros escritores contemporáneos. Envidio sinceramente a quienes aún no lo han leído porque descubrir a Proust, sumergirse en su visión del mundo, puede cambiar la vida de un lector. Por supuesto, no siempre es una lectura fácil, pero créanme, vale la pena...

—¿Y por qué hay que leer a Proust?

—Si le interesa el amor, los celos, el esnobismo, la aristocracia, la lucha de clases, la ambición, los mentirosos, los artistas, la vanidad, la política, los judíos, los antisemitas, los ricos, los pobres…En fin si tiene curiosidad por la raza humana , no hay mejor guía que Marcel Proust… Sólo puedo compararlo con Balzac, Shakespeare o Tolstoi.

—¿Qué se pierde quien al menos no se aventura a leer a Proust?

—Anatole France dijo: "La vida es demasiado corta y Proust es demasiado largo". A ver, se puede vivir muy bien sin leer a Proust, pero sería una pena no intentarlo.

—¿Cómo recomienda se inicie la lectura de Proust para quien no haya leído ninguno de sus libros?

—El mejor camino es leer "Un amor de Swann", sin preocuparse por lo que precede y lo que sigue. A partir de ahí, si se ha “enganchado” con la lectura, todo se vuelve fácil…

Una mirada sobre el mundo proustiano.

—¿Cuál fue el primer libro de Proust que leyó y cuál el que más releyó?

—Leí "En busca del tiempo perdido" cuatro veces, y cada vez era una lectura diferente. Lo que pasa con las obras maestras es que cambian a medida que el lector mismo se transforma, crece… Y con Proust esto se da aún más: mi lectura de estudiante no se parece en nada a mi lectura de adulto. Cuando tuve mis primeros “dolores de cabeza” en la vida, todo Proust se transformó. Es un libro que va mutando y hay pocos así en la literatura universal. Por ejemplo, “Don Quijote" o "Los hermanos Karamazov" son siempre el mismo libro; con Proust, las cosas cambian constantemente...

—¿Si uno fuera desordenado en la lectura de Proust, qué capítulos de cuál de sus libros recomienda leer por la belleza del texto?

—Sin duda, "Un amor de Swann"... Luego, si le gustan, aventurarse con Odette de Crécy y Charles Swann, además de Madame Verdurin y Oriane de Guermantes…

—¿Cómo influyó Proust en su obra y en su vida?

—Todos los escritores geniales como Proust, Flaubert, Kafka, Shakespeare, transforman el espíritu y el estilo de quien los lee. En mi caso, Proust me enseñó a estar atento a todo: a la sociedad, a los sentimientos…No me atrevería a afirmar que mi estilo es en parte causal de sus libros pero …

—¿Cuál fue el aporte de Proust a la literatura universal?

—Proust describió como nadie un mundo agonizante: la sociedad aristocrática europea de principios del siglo XX, y un mundo nuevo, la burguesía triunfante que, a su vez, fue pulverizada por la Segunda Guerra Mundial. Por lo demás, queda el inigualable explorador de varios continentes de la psique humana, y en este sentido, en mi opinión, la obra de Proust es superior a la de Freud.

EI / ED