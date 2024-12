Jeff Bezos desmontó una fake news y Elon Musk apoyó a su rival

Jeff Bezos y Lauren Sánchez están comprometidos para casarse. A partir de ahí, surgieron especulaciones sobre una posible fecha de boda, una fake news que se viralizó con una potencia y obligó a Bezos a salir a neutralizarla. The New York Post afirmó que la fiesta de bodas de Bezos y Lauren costaría 600 millones de dólares, un despilfarro ofensivo incluso en la tierra del capitalismo.

Un usuario en X señaló: “Esto no es creíble. A menos que se estén comprando cada uno una casa de huéspedes, es imposible gastar ese dinero”. Bezos le respondió: “Es más, todo es completamente falso. El viejo dicho de ‘no creas todo lo que leas’ nunca fue más válido. Ahora las mentiras pueden dar la vuelta al mundo antes de que la verdad pueda empezar a hablar. Así que tengan cuidado”. Y agregó:

“Será interesante ver si todos los medios que ‘cubrieron’ y replicaron esta fake news se rectificarán cuando lo publicado no suceda”.

Mirá quién vino. El artículo de The New York Post que publicó la fake news desapareció de su web. Y quien no tardó en meterse en esta reyerta mediática fue Elon Musk, dueño de X, red social donde se daba la contienda sobre información y fake news.

“Espero que tengas una boda épica”, expresó Musk en su cuenta en X. “Es lindo saber que hay eventos épicos pasando en el mundo, aunque uno no está allí. Un mundo donde están pasado eventos increíbles es mejor que un mundo en el que no hay ninguno”.

Incierto. En todo este asunto hay una parte real, y maneja su registro exagerado. La propuesta de casamiento de Jeff Bezos a Lauren Sánchez fue hecha en su superyate llamado Koru, en mayo de 2023. Él le regaló a su prometida un anillo de entre 20 y 30 kilates valuado en 2,5 millones de dólares. Pero fuera de ese hecho concreto, por ahora el resto sigue siendo especulación. “Todavía estamos pensando en la boda”, le dijo Lauren Sánchez a Vogue en noviembre de 2023, en lo que fue la última declaración al respecto.