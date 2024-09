Johnny Depp muestra por primera vez sus cuadros en una expo

Johnny Deep está de estreno, y no se trata, en este caso, de una película. A partir del 4 de octubre, en Nueva York, abre su muestra de arte A bunch of stuff, una experiencia inmersiva con retratos varios y un recorrido narrado por la voz del actor. Curada por Bauart, empresa que monta exposiciones, la muestra estará compuesta por varias salas, entre las que se destaca La Caja Negra, una película animada en 360 y narrada por Johnny Depp. Por otro lado, en el espacio llamado La Caja Blanca se expondrán más de sesenta obras de arte desarrolladas por el actor a lo largo de treinta años.

Prolífico. “A través de la magia y la locura de la vida, el arte fue mi refugio”, dijo el actor a la revista norteamericana People. “Estas obras, nacidas de diferentes etapas de mi viaje, son el resultado de una vida vivida”. Esta primera exposición de Johnny Depp tiene como propósito reflejar cómo la práctica artística fue protagonista de las distintas etapas de la vida de esta estrella de Hollywood. Con su particular desfachatez, el título parece reflejar una suerte de negligencia: “Un montón de cosas” (A bunch of stuff). Como si detrás del montaje no hubiera cuidado, curaduría, selección, de lo exhibido.

Por lo visto, Depp siempre estuvo dedicado, tras bambalinas, al arte. “Lo que comenzó como una necesidad compulsiva de crear, de explorar sus pensamientos y sentimientos, se convirtió en un conjunto de obras rico y variado”, describe el texto de presentación de la expo que también estima, será exitosa en ventas. Hay un antecedente para esto: en 2022, Johnny Depp vendió sin que hubiera una expo suya, 780 impresos de retratos que pintó de Bob Dylan, Keith Richards, Elizabeth Taylor, y Al Pacino. En total, ganó 3,6 millones de dólares.