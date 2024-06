Justin Timberlake fue detenido por conducir borracho en Nueva York

El cantante estadounidense Justin Timberlake fue detenido la noche del lunes en el barrio Sag Harbor, en Long Island, Nueva York, por conducir en estado de ebriedad. A pesar de ser procesado por este delito, el artista de 43 años fue liberado sin derecho a fianza. Según informó el medio estadounidense TMZ, Timberlake deberá presentarse ante la corte el 26 de julio.

Timberlake se encontraba a unos 150 kilómetros al este de Nueva York, en una fiesta privada en la exclusiva zona de playas conocida como los Hamptons, según fuentes de la policía local citadas por Fox News. Los oficiales informaron que la estrella pop se saltó una señal de alto mientras conducía y, al ser seguido por la policía, intentó desviarse. Los agentes describieron que Timberlake tenía "los ojos vidriosos" y "olor a alcohol", por lo que le realizaron un test de alcoholemia, el cual no pasó.

Hasta el momento, el equipo de comunicación del cantante no ha emitido ningún comunicado respecto al incidente o la situación actual de Timberlake. El abogado designado para su defensa es Ed Burke, Jr., según TMZ.

Inicialmente, fuentes con conocimiento directo del asunto indicaron al medio estadounidense que se trataba simplemente de una infracción de tráfico, aunque se remarcó que la policía neoyorquina no suele realizar detenciones por infracciones menores.

Las polémicas Justin Timberlake en el último año

El año pasado, Timberlake acaparó titulares cuando Spears lanzó sus memorias, 'The Woman in Me' ('La mujer en mí'). En varios capítulos, Spears revela detalles profundamente personales sobre su relación, incluyendo un embarazo, un aborto y una dolorosa ruptura. En marzo, Timberlake presentó su primer álbum nuevo en seis años, el nostálgico 'Everything I Thought It Was', que marca un regreso a su característico sonido future funk.

Timberlake tiene programados dos conciertos en Chicago el viernes y sábado, y actuará en el Madison Square Garden de Nueva York el martes y miércoles de la próxima semana.

