Kate Middleton reapareció y habló sobre su tratamiento de cáncer: "Es un alivio estar ahora en remisión"

En un emotivo mensaje en sus redes sociales, la princesa de Gales, Kate Middleton, se pronunció nuevamente sobre su batalla contra el cáncer, esta vez con palabras de gratitud hacia The Royal Marsden, la entidad que la acompañó durante su tratamiento de quimioterapia.

Mostrándose cercana a otros pacientes que enfrentan luchas similares, Kate expresó: "Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a The Royal Marsden por cuidarme tan bien durante el año pasado. Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han caminado silenciosamente junto a William y a mí a lo largo de todo este proceso. No podríamos haber pedido más. La atención y el asesoramiento que hemos recibido durante todo el tiempo que he sido paciente han sido excepcionales."

La princesa también destacó su nuevo rol como patrocinadora conjunta de la organización, compromiso que asume con entusiasmo y esperanza: "En mi nuevo rol como patrocinador conjunto de The Royal Marsden, mi esperanza es que al apoyar la investigación innovadora y la excelencia clínica, así como promover el bienestar del paciente y la familia, podamos salvar muchas más vidas y transformar la experiencia de todos aquellos afectados por el cáncer."

Kate Middlenton: Un mensaje de esperanza desde la remisión

Kate confirmó que actualmente se encuentra en remisión, un alivio que le permite enfocarse en su recuperación y en retomar su vida con una "nueva normalidad": "Es un alivio estar ahora en remisión y seguir centrado en la recuperación. Como sabrá cualquiera que haya recibido un diagnóstico de cáncer, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, espero que el año que viene sea fructífero. Hay mucho que esperar."

La princesa concluyó su publicación agradeciendo el apoyo constante de quienes han estado a su lado y reafirmó su compromiso con iniciativas que busquen mejorar la vida de los pacientes oncológicos.

El 2024 fue un año lleno de retos personales para Kate Middleton. A principios de año, ingresó en la London Clinic para someterse a una operación abdominal. Aunque inicialmente se descartó un diagnóstico grave, posteriormente se confirmó que padecía cáncer, lo que transformó sus prioridades y su enfoque de vida.

A pesar de la gravedad de la situación, Kate Middleton demostró una resiliencia admirable. Fuentes cercanas aseguran que esta experiencia la llevó a priorizar su familia y su bienestar. “El cáncer cambia tu perspectiva”, afirmó una fuente al Daily Mail. En este tiempo, Kate decidió reducir sus compromisos públicos para centrarse en sus hijos, George, Charlotte y Louis, sin dejar de lado su labor como princesa de Gales.

Una vuelta gradual a la vida pública y nuevas prioridades para Kate Middleton

Con el fin de su tratamiento en septiembre de 2024, Kate Middleton retomó poco a poco sus actividades oficiales. Participó en eventos clave como el Día del Armisticio en noviembre y organizó el tradicional concierto navideño Together at Christmas. Sin embargo, fuentes cercanas aseguraron que su regreso completo será gradual: “No va a haber un botón de reinicio en enero”, recalcaron.

Además, Kate Middleton siguió trabajando tras bambalinas en proyectos a largo plazo, como el Royal Foundation Centre for Early Childhood, que busca promover el desarrollo social de niños en edad temprana. También ha colaborado con el príncipe Guillermo en la concesión de royal warrants, un reconocimiento a empresas que mantienen relaciones estrechas con la familia real británica.

Pese a los desafíos, Kate Middleton y el príncipe Guillermo reafirmaron su compromiso con sus deberes como príncipes de Gales. Según sus allegados, el difícil año que enfrentaron les sirvió para replantearse sus prioridades y equilibrar su rol como padres con sus responsabilidades reales.

“La experiencia de Kate Middleton con su enfermedad la hicieron centrarse más en su familia, pero su compromiso con el deber real sigue intacto”, afirmó una fuente cercana. Este enfoque también se refleja en su forma de confirmar compromisos: prefiere anunciar su participación solo cuando está segura de que podrá asistir, evitando generar expectativas que no pueda cumplir.