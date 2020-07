Katy Perry realizó su último show a pocos días de convertirse en madre

A sus 35 años, la cantante Katy Perry está a pocos días de ser madre por primera vez. La artista y el actor Orlando Bloom anunciaron la noticia en marzo y con el tiempo revelaron que se tratará de una niña. Sin embargo, ella quiso mantenerse activa durante estos meses y lo demostró el sábado pasado cuando se presentó en la versión virtual del icónico festival Tomorrowland.

Por lo general las ediciones se realizan en Boom, una localidad ubicada en Bélgica. Por la pandemia eso fue imposible y sus organizadores decidieron realizar los shows de forma digital y el resultado fue un éxito. Más de un millón de personas presenciaron los eventos y el de Katy Perry fue uno de los más destacados. “Soy una 'mamá en movimiento' como dicen, y creo que mis fans lo ven, que estoy trabajando por este álbum y una vez que el disco venga, el bebé también, ya sabes, habrá una transición”, indicó en relación a su hija y a Smile, su quinto álbum de estudio.

En su inédita presentación cantó varios temas nuevos pero también se enfocó en clásicos como Roar y Firework. “Espero que hayan disfrutado junto a mi”, escribió posteriormente en sus redes sociales. De todas formas no todo fueron buenas noticias ya que Katy Perry tuvo que anunciar luego que pospuso la fecha del lanzamiento oficial del disco hasta el 28 de agosto. “Si algo me enseñó el 2020 es a no estar muy atados a los planes y a adaptarme. Gracias por entender las circunstancias. Son tiempos complicados pero espero que su paciencia valga la pena”, señaló.

En cuanto a la fecha exacta de parto aún permanece oculta. No falta mucho ya que la cantante se encuentra muy cerca de su noveno mes de embarazo por lo que en pocos días nacerá la niña a quien apodaron Kicky Perry para no revelar su verdadero nombre. “No estoy ansiosa en lo absoluto, me siento super bendecida, tuve un embarazo muy fácil físicamente y soy muy activa”, indicó en una entrevista previa a su presentación en la Tomorrowland.

