La actriz de ‘Emilia Pérez’ será protagonista de la versión cinematográfica de ‘Las malas’

En el medio de la ambivalente recepción de la película Emilia Pérez, del director francés Jacques Audiard, está la actriz Karla Sofía Gascón, una suerte de nueva superestrella del cine, con una amplia trayectoria en España –donde nació–, y que el año pasado dio su paso más fuerte. El galardón en el Festival Cannes a mejor actriz, en ex aequo con sus compañeras de elenco Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gómez, la puso en el centro del mapa cinematográfico internacional, convirtiéndose en la primera mujer trans en ser reconocida con ese premio. Así empezó su recorrido por el circuito de galardones, que todavía no terminó. Recientemente, se conoció la nominación de Karla Sofía Gascón a los premios Bafta y Oscar, en ambos como Mejor Actriz Protagónica. Estas nominaciones fueron incluso celebradas por los organizadores del Festival de Cannes, quienes señalaron que Emilia Pérez es, con trece nominaciones a los Oscar, un récord para una película en un idioma no extranjero (no inglés).

Con argentinos. Entre cortos y largometrajes, esta actriz española cuenta con catorce películas, y tiene algunas en camino. Y una es argentina: la adaptación cinematográfica de Las malas, la novela que catapultó a la fama a la actriz y escritora cordobesa Camila Sosa Villada. El director de este filme es Armando Bo y Karla Sofía Gascón dará vida al personaje central de Las malas, la Tía Encarna.

Sobre esta película, que será producida, entre algunos otros socios por el argentino Axel Kuschevatzky y por la exitosa dupla española Javier Calvo y Javier Ambrossi, Armando Bo comentó: “Es un proyecto único en su especie, desafiante y hermoso. Sobre todo trabajar con gente tan talentosa en cada uno de los rubros, lo cual nos permite soñar con una película de una escala que esperemos haga historia”. Amando Bo es coautor del guión junto a la periodista argentina Josefina Licitra.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El origen. Antes de su transición, Karla Sofía Gascón –como Carlos Gascón– había actuado en series españolas que le dieron visibilidad, como El super, donde interpretó a Guillermo, o Calle Nueva, donde interpretó a Oscar. Luego cruzaría el Atlántico y se radicaría en México. Trabajaría en las series Corazón salvaje, de 2009 y El señor de los cielos, de 2013. Ese mismo año trabaría en la película Nosotros, los Nobles.

En 2018, a los 46 años, iniciaría su transición de género, volcada en un libro autobiográfico que da cuenta de su experiencia de vida y que tituló Karsia, una historia extraordinaria. Allí aborda las dificultades en el ámbito personal y profesional que tuvo que enfrentar en México. Antes, en 2015, había publicado El Fénix que llevas dentro. Karla Sofía se recibió en la ECAM (la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) en interpretación para cine. Fue el cineasta mexicano Julián Pastor, quien la convenció de mudarse a México, en lo que significó el gran paso de una carrera que no hizo más que ascender. De alguna manera, el activismo de Karla Sofía es parte de un renacimiento y un descubrimiento personal, que en esta etapa específica sucede ante los ojos del mundo. Algunas de las críticas teledirigidas a la película derivaron en mensajes de odio. “Sé que soy ahora mismo enemigo público número uno de muchas personas muy malas que hay en este mundo”, dijo la actriz. Pero con determinación y quizás una postura que evita la victimización para no retroceder un solo paso, aclaró: “Mientras más odio recibo, más disfruto este momento”.

Desafío. Las malas es una novela que fue traducida a varios idiomas y fue un best seller. El personaje que encarnará Karla Sofía Gascón es Tía Encarna, y puede ser el terreno para una interpretación de lujo para ella. Líder de un grupo de trabajadoras sexuales, entre las que está la narradora, Camila, que es parte de la manada. El giro de la historia ocurre cuando Tía Encarna encuentra un niño. Dominada por la ternura, decide llevarlo consigo, poniendo en peligro al resto.

Darle vida a esa matriarca de una de las sociedades travestis ficticias más entrañables, producto de la imaginación desbordante de Camila Sosa Villada, parece una suerte de maridaje estelar. Karla Sofía Gascón emerge en un panteón históricamente golpeado, el de los y las artistas queer, y encuentra una historia y un personaje que, al menos en la expectativa, podría significar un salto más en su carrera.