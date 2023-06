La graduación de Irene Urdangarin, la hija de la Infanta Cristina: encuentros incómodos y la ausencia de los reyes

Este viernes 16 fue un día de celebración para Irene Urdangarin, quien se graduó rodeada de su familia al completo. Sus padres, Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, sus hermanos Juan, Pablo y Miguel, su tía la Infanta Elena, sus primos Victoria Federica y Froilán, su abuela paterna, Claire Liebaert, y sus abuelos, los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía, la acompañaron en este importante hito.

La graduación de Irene Urdangarin, la hija de la Infanta Cristina

Por la mañana, Iñaki y la Infanta Cristina salieron juntos de la residencia de ella y se dirigieron al Hotel Four Seasons Des Bergues, donde todos sus familiares se hospedaron para disfrutar de una comida especial. Horas más tarde, salieron por separado.

La tan comentada imagen del emérito con Iñaki no se produjo, al menos no ante las cámaras de Europapress, pero pasaron todo el día juntos, aprovechando al máximo esta reunión familiar que no había ocurrido en años debido a las polémicas que han afectado la estabilidad de algunos miembros de la Familia Real.

Después de la graduación de la joven, los reyes eméritos llegaron al mismo hotel con una sonrisa en su rostro, y minutos más tarde, la Infanta Elena llegó acompañada por sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica.

Este evento histórico tuvo un gran impacto, ya que menos de un mes atrás fue la graduación de la Princesa Leonor, a la que solo asistieron sus padres, los reyes Don Felipe VI y Doña Letizia, su hermana la Infanta Sofía, y su abuela materna, Paloma Rocasolano (aunque no apareció en la foto familiar).

Parece que quisieron demostrar la unión familiar que todavía existe a pesar de las polémicas de los últimos años, como la partida de Don Juan Carlos I a Abu Dabi y el divorcio de Iñaki y la Infanta Cristina.