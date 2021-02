La curiosa historia del cantante favorito de Lady Di que nació en Venado Tuerto

Christopher John Davison, conocido como Chris de Burgh, fue el cantante favorito de Lady Di hasta que ella sufrió una desilusión de su parte: Diana de Gales pensaba que el tema Lady in Red había sido dedicado a ella pero no fue así.

Chris de Bourgh, uno de los cantantes más exitosos de los ´80 en el segmento balada romántica.

Lady in Red fue compuesta para la esposa de de Burgh, quien es madre de sus tres hijos y se llama (casualmente) Diane Davidson que se vistió de rojo para su primera cita.

Pese a todo el malentendido, en 1993 Lady Di descorrió la cortinita para revelar el nuevo Airbus A340 – 300 de la aerolínea Virgin. La aeronave se llamaba “Lady in red”. Chris de Burgh fue uno de los invitados al funeral de Diana, y uno de los intérpretes de su concierto de homenaje, en el que cantó esta canción junto a Elton John con "The candle in the wind".

Chris de Burgh nació en Argentina

El cantante Chris de Burgh nació en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de Santa Fe en el corazón sojero del país. Nació en el policlínico de esa ciudad y su familia vivía en una estancia llamada "Las Magnolias" que pertenece a una pequeña localidad llamada San Eduardo.

Su padre era un diplomático irlandés que había comprado tierras en esa zona tan fecunda y con mucha colonia irlandesa.

Tuvieron dos hijos, uno mayor llamado Richard y Chris. Vivieron allí hasta que el famoso cantante cumplió tres años. En ese momento su madre hereda un castillo llamado Bargy en Irlandacomprado por su abuelo materno, el general Sir Eric de Burgh, exjefe del destacamento británico en la India y procedente de una distinguida familia normanda.

Estuvieron en varios destinos acompañando a su padre, diplomático y se terminaron estableciendo en la imponente propiedad.

Al derruido castillo de 23 habitaciones lo convirtieron en un hotel. De Burgh se crió entre los círculos más selectos de Dublin y se graduó como Máster en Artes.

En 1994 Chris de Burg volvió a la Argentina con sus hijos y su esposa. Fue en avión privado a Venado Tuerto y los llevó a conocer la estancia donde había vivido sus primeros años.