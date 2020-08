La influencer capilar argentina que eligen los famosos en España

Son varias las figuras en España que no dudaron en elegir a una médica argentina a la hora de modifica su imagen. Por algo, algunos ya la llaman "La influencer capilar". Se trata de Mónica Rolando y es médica cirujana. Ella lidera una clínica donde atiende a varios famosos, entre ellos han pasado por sus manos el tenista Rafael Nadal, el cantante Rapahel y el ex ministro de defensa español, José Bono, quien en el último tiempo llamó la atención por su renovado aspecto que le dio el implante.

Mónica Rolando cuenta con más de 30 años con formación específica en el campo de la microtrasplantación capilar. Recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, es además licenciada en Medicina y Cirugía en España. Desde 1995 es uno de los primeros miembros de la International Society of Hair Restoration Surger.

En su currículum se destaca su paso como directora médico capilar de la Clínica de Estética S.A. Fue jefa del departamento de Trasplante Capilar en Esteticman y desde 1990 hasta hoy es la directora médica y cirujana de Unidad Médica Serrano.

Hasta antes de la pandemia, la lista de espera para poder acceder a su consultorio era de entre tres y cuatro meses. La operación capilar que realiza Rolando es mediante el moderno método FUE (extracción de unidades foliculares) Mónica va pelo por pelo. Los primeros resultados comienzan a verse pasados unos meses. Por eso quienes se lo hacen comienzan a llamar la atención un tiempo después de someterse a esta intervención.

Esto le pasó a Rafa Nadal quien hace ya varios años pasó por las manos de la doctora Rolando. La prensa española hizo mención en ese momento de lo rápido que había crecido su pelo. Según detalló Rolando explicó que el tenista padece una “alopecia androgénica con patrón difuso”, que es aquella en la que la pérdida de pelo se produce manteniendo la primera línea.

Otro caso de éxito es el de José Bono, ex ministro de Defensa español quien mantuvo en reserva su intervención en un comienzo. “Yo fui la primera que me quedé sorprendida cuando José Bono dio mi nombre como la especialista que le había tratado. En ese sentido fue muy generoso, no tenía por qué hacerlo y lo hizo", dijo Rolando al sitio Vanitatis.

Rolando explicó que son muchos los famosos que atendió en su carrera. "A mi consulta vienen personas conocidas y el secreto profesional es fundamental", expresó la médica.

Otro que acudió a la Unidad Médica Serrano es el cantante Rapahel. En su caso fue también atendido por otro médico conocido en España como lo es Antonio Burgos