La mejor amiga de Juliana Awada lleva lo vintage al Este

Ambas podrían ser ejemplos de “la morocha” y a “la rubia argentina”, como lo fueron en el teatro de revistas Susana Giménez y Moria Casán, o en la moda nacional Carolina Peleritti y Elizabeth Márquez en los años noventa, o Nicole Neumann y Carolina Ardohain.

Juliana Awada y su amiga Andrea “Tucu” Martínez tienen piernas largas, son casi de la misma altura, cumplen años en el mismo mes, y cuando posan juntas trasmiten es complicidad que se dan entre pares. Cuando Juliana Awada adquirió un alto perfil mediático al convertirse en pareja de Mauricio Macri –siendo éste jefe de Gobierno porteño–, fueron varias las veces que le dio una mano a “La Tucu” vistiendo diseños de TuCouture –un empredimiento de su amiga–, que así tenían difusión en medios y en redes sociales.

Aliada en redes. Ese mismo respaldo se repitió hace unos cuando Andrea Martínez abrió Tuket Vintage un espacio ubicado en Recoleta done ella fusionó arte, diseño, moda e interiorismo. “Es un sueño cumplido, algo que hace mucho tiempo quería hacer”, decía ella el día de la apertura. “Quería armar algo que reuniera todo lo que me gusta: el interiorismo, la moda y el arte. En mis viajes empecé a ver esta tendencia del concept store, que tiene de todo un poco”. Eso de un negocio que “tiene un poco de todo” en Tuket Vintage se traduce en objetos, obras de arte, marroquinería, joyas artesanales, accesorios y prendas vintage, además de piezas de la marca Tuket (ex TuCouture). Allí también estuvo Juliana Awada y si bien había otros personajes con Instagram, el que más cotizaba en seguidores era la esposa de Macri.

Pop-up. En una temporada cuyas cifras demuestran que Punta del Este tendrá un verano récord de turistas, Andrea Martínez apostó a replicar Tuket Vintage una escala más discreta, en un espacio gastronómico de cocina nikkei en José Ignacio.

Así pasó del concept store porteño al pop-up esteño, es decir, durante determinados días de enero, abrirá ese espacio que fusiona una selección de objetos y prendas vintage, joyas de diseño artesanal, y otras delicatessen. En su apertura, Juliana Awada no pudo estar pero es casi seguro que lo hará durante enero, cuando se instale en su nueva casa de Rocha. Sí estuvieron las influencers fashion, Patricia y Rossella della Giovampaola; también Natalia Lobo, Andrea Frigerio, y en composé cromático, Ramiro Agulla y su mujer Delfina V. Maiztegui.