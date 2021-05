La reina Máxima de Holanda leyó a Neruda en español y causó sorpresa

La primera entrevista que dio la reina Máxima de Holanda en diez años dejó muchos momentos destacados. Uno de ellos fue cuando leyó en español el texto La Poesía de Pablo Neruda.

El momento sorprendió porque no es común escuchar a la monarca hablar en español. Incluso en las redes sociales, varios de ellos señalaron que era la primera vez que escuchaban a la reina Máxima de Holanda, quien se caracteriza por su voz grave, hablar en su idioma natal.

Máxima Zorreguieta habló sobre el suicido de su hermana Inés: "Tenía depresión y trastorno de la personalidad"

Quien le pidió leer el poema de Pablo Neruda fue el periodista y conductor holandes Matthijs van Nieuwkerk. Según datos de la cadena televisiva NPO 1, la cual transmitió la entrevista, el segmento fue visto por más de tres millones de personas y la lectura del texto fue uno de los momentos que destacaron los espectadores.

Al final, el periodista le pidió a la reina Máxima si podía leer las últimas líneas en holandés y ella pudo demostrar su capacidad de pasar de un idioma al otro sin ningún tipo de problema.

La reina Máxima y los escándalos de la corona

Según pudo saber PERFIL, Matthijs van Nieuwkerk es un conductor simpático que no suele ser incisivo en sus preguntas. En ningún momento intentó poner incómoda a Máxima pero sí le preguntó por uno de los grandes escándalos del año pasado para la familia real de los Países Bajos.

El viaje a Grecia por vacaciones en medio de la pandemia, fue tomado por los ciudadanos del país como un grave error. Y Máxima lo ve de la misma manera. “Fue un error de juicio que pareció poco solidario”, indicó la reina. Y agregó: “Me duele el corazón porque hemos ofendido a mucha gente”.

Otro de los escándalos ocurridos recientemente tiene que ver con un lujoso yate que su esposo Guillermo compró. “El realmente lo deseaba y creo que se lo merecía”, declaró Máxima con respecto a ese asunto. Los gastos de la familia real son un tema de discusión en los Países Bajos y algunos sectores políticos quieren cortar el dinero público que se les transfiere anualmente.

La Poesía - Pablo Neruda



Y fue a esa edad... Llegó la poesía

a buscarme. No sé, no sé de dónde

salió, de invierno o río.

No sé cómo ni cuándo,

no, no eran voces, no eran

palabras, ni silencio,

pero desde una calle me llamaba,

desde las ramas de la noche,

de pronto entre los otros,

entre fuegos violentos

o regresando solo,

allí estaba sin rostro

y me tocaba.



Yo no sabía qué decir, mi boca

no sabía

nombrar,

mis ojos eran ciegos,

y algo golpeaba en mi alma,

fiebre o alas perdidas,

y me fui haciendo solo,

descifrando

aquella quemadura,

y escribí la primera línea vaga,

vaga, sin cuerpo, pura

tontería,

pura sabiduría

del que no sabe nada,

y vi de pronto

el cielo

desgranado

y abierto,

planetas,

plantaciones palpitantes,

la sombra perforada,

acribillada

por flechas, fuego y flores,

la noche arrolladora, el universo.



Y yo, mínimo ser,

ebrio del gran vacío

constelado,

a semejanza, a imagen

del misterio,

me sentí parte pura

del abismo,

rodé con las estrellas,

mi corazón se desató en el viento.

De todas formas, también indicó que no está pendiente de su nivel de popularidad que decreció en los últimos años. Para Máxima lo importante es enfocarse en su trabajo diario y el resto son cuestiones secundarias.

aj / ds