Lara Trump se posiciona entre los votantes republicanos para llegar al Senado estadounidense

La decisión de Donald Trump de nominar al senador Marco Rubio como secretario de Estado provocó una ola de especulaciones sobre quién ocupará su banca vacante en el Senado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, será el encargado de tomar la decisión final.

Dentro del Partido Republicano, la figura de Lara Trump, nuera de Donald Trump, se perfila como la principal candidata. Su liderazgo al frente del Comité Nacional Republicano durante la última campaña electoral le otorgó reconocimiento y apoyo.

Según una encuesta realizada por J.L. Partners, el 59% de los republicanos respaldó su posible nombramiento. De ese total, un 36% expresó un apoyo "firme" a la idea, mientras que solo un 10% se mostró en contra.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Steve Sadow, abogado de Donald Trump, pidió desestimar todos los cargos penales en su contra

En contraste, la opinión general del público se mostró más dividida. En una muestra de 1006 votantes registrados, el 33% respaldó que Lara Trump ocupe el escaño, mientras que el 30% expresó su oposición.

James Johnson, cofundador de J.L. Partners, señaló: “Los votantes republicanos están con los Trump y creen que Lara Trump debe ser la sustituta en el Senado por Florida. Mirando estos números, hay pocas o nulas posibilidades de una reacción negativa entre los votantes".

Los desafíos políticos para Ron DeSantis

El panorama se complicó con informes que sugirieron que Donald Trump está considerando a Ron DeSantis como secretario de Defensa. Esto ocurrió después de que su primer candidato, Pete Hegseth, enfrentara acusaciones de conducta indebida y problemas con el consumo de alcohol, cargos que el propio Hegseth negó.

Día 360: De Yuyito a Lara Trump

DeSantis aseguró que tomará una decisión antes de enero. Sin embargo, su relación conflictiva con Trump y sus propias ambiciones políticas generaron más incertidumbre.

Una teoría planteó que el gobernador podría buscar su propio camino hacia el Senado, ya sea nombrándose a sí mismo o renunciando como gobernador y dejando la decisión en manos de su sucesor.

Otra posibilidad sería nombrar a un reemplazo temporal para completar el mandato de Rubio y luego postularse él mismo en 2026, lo que lo posicionaría para una candidatura presidencial en 2028.

No obstante, fuentes cercanas al gobernador informaron a NBC News que DeSantis no está interesado en un escaño en el Senado.

Las opciones sobre la mesa republicana

Lara Trump surgió como la principal candidata nacional, respaldada por figuras clave del Partido Republicano.

El senador Rick Scott, exgobernador de Florida, escribió en X: “Necesitamos más republicanos en Washington que realmente representen al Partido Republicano y cumplan con el mandato de esta elección: Hacer a Estados Unidos grande otra vez. Lara Trump es esa persona”.

Javier Milei posó con Lara Trump y una cantante texana le dedicó la versión de un tema que había hecho para el líder republicano

Por su parte, Lara Trump manifestó: “Si me lo piden, lo consideraría seriamente. Pero aún no he recibido noticias del gobernador DeSantis. Veremos qué sucede”.

Sin embargo, DeSantis también tiene alternativas locales. Su vicegobernadora, Jeanette Nuñez, y figuras como la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y el expresidente de la Cámara de Representantes estatal, Paul Renner, aparecen como opciones viables.

Una fuente cercana al entorno de Mar-a-Lago comentó: “DeSantis sabe lo que se espera de él”. Nombrar a Lara Trump podría consolidar la tregua entre ambos líderes republicanos tras su enfrentamiento en las elecciones.

NG / ds