Día 360: De Yuyito a Lara Trump

Lara Trump se convirtió en la nuera más famosa y reconocida del mundo. Con un rol preponderante, su figura fue fundamental para que su suegro Donald Trump volviera a la Casa Blanca. Por eso, para musicalizar la apertura de hoy, la escuchamos cantar a ella misma interpretando Colors don’t run, de Moonshine Bandit.

A menudo se atribuye el ascenso de la ultraderecha fundamentalmente al fracaso de los progresismos intoxicados de minorías intensas, y al impacto de la pandemia. Si bien, eso es correcto, también hay que prestar atención en la habilidad de esta expresión política internacional para saber tocar las fibras sensibles de una sociedad en crisis y enojada. Detrás de los triunfos de Trump, Bolsonaro en el 2018, Milei, Georgia Meloni y otros, hubo estrategas y equipos de comunicación pensando eslóganes, spots y campañas. ¿Quiénes son estos arquitectos del triunfo de la nueva derecha?

En Argentina podemos encontrar estas figuras en Karina Milei y Santiago Caputo, por ejemplo. En Estados Unidos, Lara Lea Trump, nuera del presidente electo, sintetizaría estas dos figuras en su propia persona.

Junto a Ron Paul, padre intelectual del Tea Party y uno de los máximos difusores de la escuela austríaca de economía en la actualidad, Lara Trump es una de las celebridades de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se celebra por primera vez en Buenos Aires, y una de las estrellas en ascenso de la política estadounidense. Recientemente fue nombrada co-presidenta del Comité de Nacional del Partido Repúblicano.

La nuera del presidente electo estadounidense que conoció al empresario Eric Trump en un bar de Manhattan en el 2008, fue la encargada de mejorar la imagen del magnate entre las mujeres. Sus giras por el país, sus iniciativas políticas en Mujeres Republicanas, su programa de streaming por Facebook y los millones y millones de dólares que consiguió en recaudación para la campaña de su suegro la convirtieron en una pieza clave de los triunfos en 2016 y de este año, 2024. A diferencia de Santiago Caputo o Karina Milei, Lara sale a menudo en los medios defendiendo los puntos de vista de Donald Trump con muy buenos resultados.

En octubre del 2024, habló sobre la política migratoria de Donald Trump. “La gente puede criticar a Trump por su retórica, pero la realidad es que él aseguró nuestras fronteras”, sostuvo en un programa de televisión. “Es el dinero de tus impuestos el que va a pagar que esas personas vengan aquí ilegalmente”, dijo.

En Argentina, sin tener el problema migratorio que tienen en Estados Unidos, Milei pareciera querer imitar a Estados Unidos con las nuevas medidas de política migratoria, que buscan arancelar las universidades y los hospitales para los extranjeros no residentes.

En el 2020, tras tomar el rol de asesora presidencial, la nuera de Trump visitó la comunidad cubana en Miami. “Todo el mundo tiene la idea de que las mujeres no apoyan a Trump y no es así”, dijo durante su visita. “Trump apoya la libertad en todo el mundo y quiere eliminar a los dictadores como los que gobiernan en Cuba y Venezuela”.

La fluidez verbal de Lara Trump y su inteligencia para entender los medios la hacen una pieza clave en el esquema de poder de Donald Trump. Seguramente su rol como presentadora de noticias en el programa Inside Edition, desde el 2012 al 2016, le dio experiencia para entender el timing de los medios de comunicación.

Si hay un común denominador en la nueva derecha es la recuperación de un estilo de comunicación agresivo y repetitivo. Podríamos encontrar en la figura de Steve Bannon al ideólogo de esta suerte de manual comunicación de la extrema derecha que encontró en las redes sociales su plataforma para llegar a una sociedad cada vez más fragmentada y pegada a sus celulares. Con la pandemia y las medidas de cuarentena, los vínculos sociales se han debilitado y las experiencias de las personas con las tecnologías de comunicación como son redes, Instagram, X y Tik Tok, se han vuelto cada vez más inmersivas.

Fue gracias a entender y dominar los algoritmos de estas redes que se logró diseñar, comunicar y hacer llegar un discurso a medida para la crisis actual.

En un informe periodístico sobre uno de los principales impulsores de los triunfos de la extrema derecha en el mundo, titulado “¿Quién es Steve Bannon?”, de 2022, se afirma que fue quien “catapultó a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, facilitó el regreso del fascismo a Italia de la mano de Gorgia Meloni y actualmente mueve los hilos de la ultraderecha en Europa”.

Steve Bannon es el mentor de lo que podríamos llamar la “internacional ultraderechista”. El experto en comunicación mandó un video para la conferencia de la CPAC en Argentina.

Si uno hace el esfuerzo de escuchar el discurso de los principales dirigentes de la extrema derecha del mundo y de compararlos entre sí, notará que hay estructuras discursivas, recursos argumentativos y formas de expresión que se repiten.

Siempre hay un enemigo que engloba a varios adversarios, siempre es el responsable de todos los males de la sociedad, siempre cada pequeño y cada gran hecho es explicado por los espurios intereses de estos en defender algún oscuro privilegio que está directamente relacionado con la difícil situación que tienen que atravesar los ciudadanos de a pie. Discursos simples, repetitivos hasta el cansancio y con grandes exabruptos.

Hace unos minutos dije que la nueva derecha recuperó la estrategia de una comunicación agresiva. Planteo que se recuperó una estrategia y no que se la inventó porque como sucede habitualmente en política, las estrategias se reinventan, se reeditan de momentos pasados.

Probablemente Joseph Goebbels, el jefe de la propaganda nazi, fue una de las personas más oscuras de la historia mundial, encargado de la campaña antisemita que concluyó en el holocausto, probablemente el hecho más aberrante de la historia, o uno de los más aberrantes. Lamentablemente, Goebbels también fue un comunicador excepcional que logró convencer a una mayoría social alemana de ideas totalmente extravagantes y peligrosas. Escuchemos sus 11 principios para la propaganda política y analicemos cuáles son las diferencias con las formas y la estructura discursiva de la nueva derecha.

“Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo; Individualizar al adversario en un único enemigo.”

“Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo; Los adversarios han de constituirse en suma individualizada.”

“Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. ‘Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan’.”

“Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.”

“Principio de la vulgarización. ‘Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar’.”

“Principio de orquestación. ‘La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas’.”

“Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.”

“Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias.”

“Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.”

“Principio de la transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.”

“Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa ‘como todo el mundo’, creando impresión de unanimidad.”

Por primera vez, la cumbre de la CPAC se realizará en Argentina.

La simplificación de los enemigos, la repetición, cargar sobre el adversario los propios errores y exagerar constantemente. Parece como si la nueva derecha resultase a su vez una simplificación de lo pensado por Goebbels.

Otra de las grandes celebridades de la CPAC es el comunicador de extrema derecha y escritor Ben Shapiro, una suerte de Agustín Laje estadounidense, mucho más relevante en su país que en el nuestro Laje. Veamos los consejos que le da a los seguidores de Trump para discutir con la izquierda.

“Tienes que hablar en el lenguaje de la moralidad. La izquierda gana porque nadie en la izquierda sabe nada de política, sólo saben que eres malvado. Eso es todo. Saben que eres racista, sexista, intolerante, homofóbico que odia a los pobres. Eso es lo que saben de ti, no lo que piensan de ti. Es lo que saben de ti. En el fondo saben todas esas cosas maravillosas de ti. La respuesta a todo esto está en hablar el lenguaje de la moralidad. Por eso yo nunca digo ‘el gobierno obliga a la gente a hacer cosas’. El gobierno no obliga a la gente a hacer cosas. El gobierno obliga a la gente a hacer cosas a punta de pistola. ¿Por qué digo eso? Porque los zurdos le temen a las armas”, aconseja Shapiro.

La extrema derecha actual está constituída por personalidades que han salido de los medios de comunicación, de las redes o que tienen habilidad para pensar estrategias comunicacionales. En México, uno de los países que resistió esta tendencia mundial, está creciendo una figura que también proviene de la televisión, en particular de las reconocidas telenovelas mexicanas.

Eduardo Verástegui es un cantante que se hizo conocido en la boy band mexicana de los 90, “Cairo”. A finales de esa década, actuó en telenovelas y series, e incluso en películas de Hollywood. Actualmente forma parte del CPAC y es uno de los referentes de la nueva derecha en su país. Recientemente anunció que dejaría de participar en películas que fueran en contra de sus ideas religiosas.

En Argentina, luego de que llegase la extrema derecha al poder de la mano de Javier Milei, aún no había calado el discurso antiinmigrante presente en Europa y Estados Unidos. Sin embargo con el anuncio del Presidente ayer de los aranceles universitarios y de atención médica para inmigrantes no residentes hizo presente un tema mundial. La atención médica para los extranjeros es de menos del 1% de los pacientes totales, y si echaremos a todos los extranjeros de las aulas de nuestras universidades no resolveríamos ni uno de los problemas presupuestarios que tienen las casas de altos estudios.

Sin embargo, la eficacia comunicacional del Gobierno puede lograr transformar un dato de la realidad, como lo es el hecho de que vienen extranjeros a estudiar a nuestro país, en un problema a combatir y más aún, la causa del sufrimiento de millones de Argentinos. Acá estamos, desde nuestro humilde lugar, haciendo nuestro trabajo, tratando de traer información para poner en cuestión esta estrategia comunicacional que, como ya dijimos, es tristemente conocida.

