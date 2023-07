Con el avance del juicio contra el reconocido actor estadounidense Kevin Spacey, que enfrenta 12 cargos de abuso sexual presentados por cuatro hombres en el Reino Unido, se conocieron más detalles sobre los hechos denunciados. Mientras que una de las víctimas sostuvo que el artista "está confundido de su propia sexualidad", otra relató que le practicó sexo oral mientras estaba dormido.

El ganador de dos Oscar por "Belleza Americana" y "Los Sospechosos de siempre", de 63 años, se declaró inocente en enero pasado de todos los hechos, que habrían ocurrido entre 2001 y 2013, pero sobre todo a partir de 2004, durante la época en la que era director del teatro Old Vic de Londres.

Tanto la Fiscalía como los denunciantes han definido a Spacey como un "depredador sexual" que "no respeta los límites ni el espacio personal". Incluso la fiscal de a causa, Christine Agnew, afirmó que el actor "se excita" y "le gusta" hacer que otras personas "se sientan incómodas e impotentes" a partir de sus acciones, según consignó la prensa británica.

"Me agarró de la entrepierna y me dijo que me tranquilizara"

Según un video reproducido durante el juicio, la presunta víctima, que no puede ser identificada por motivos legales, afirmó en un interrogatorio policial que conoció a Kevin Spacey en un bar de la región de Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, señalado como "el favorito de las celebridades". Esto habría ocurrido en 2013 y, en aquella ocasión, el actor se unió a su grupo de amigos.

Acorde a su testimonio, Spacey les habría propuesto "continuar la fiesta" con alcohol y marihuana en la casa en la que estaba viviendo. Al llegar al lugar, vieron que había colocado de "20 a 30 porros de cannabis prensados y les dijo que 'se sirvieran'", mientras que describió el lugar como "cargado de drogas". Cuando el denunciante abrió la puerta del lugar dejó que el perro del actor saliera por error de la propiedad y éste lo habría abrazado para decirle que "no se preocupara".

"Me estrechó en sus brazos, le di algo así como una palmadita en la espalda. En ese momento, me besó dos veces en el cuello y me agarró por la entrepierna. Me dijo dos veces: 'estate tranquilo, estate tranquilo'", relató el hombre, que en el momento de los sucesos tenía 23 años.

"Puse el brazo entre nosotros y lo empujé contra la pared. Le dije: 'lo siento, amigo, no bateo para ese equipo'", añadió,al mismo tiempo que declaró haberse sentido "conmocionado". Entonces, la estrella de Hollywood tuvo entonces una "mirada de pánico" y se fue de la habitación sin decir nada más.

"Llamé a mi padre en un estado de pánico. Me preguntó qué pasaba y ahí supe que no me iba a creer porque en esa fecha era el Día de los Inocentes", concluyó entre lágrimos ante el Tribunal.

"No aguanto ver a ese hombre"

Otra de las víctimas indicó que no quería asistir al juicio de manera presencial porque le generaba mucho malestar e impresión. "No aguanto ver a ese hombre. Me hace sentir mal", afirmó. En ese contexto, comentó que el presunto abuso habría ocurrido cuando llevaba a Spacey en auto a principios de la década del 2000.

"Me agarró tan fuerte mis genitales que casi me salí del carril", explicó. En tanto, agregó que "los hombres jóvenes y apuestos" fueron advertidos sobre el comportamiento del ganador del Oscar, a quien describió como un "depredador sexual" que era "agresivo".

"Él estaba claramente muy confundido con su propia sexualidad", agregó cuando fue consultado sobre cómo describiría al acusado.

Sexo en contra de su voluntad

Esbozando las acusaciones de los cuatro hombres, Agnew dijo que Spacey había agarrado y manoseado repetidamente a las víctimas o forzado su mano sobre sus propios genitales y practicado sexo oral a uno mientras dormía.

"Su método preferido de agresión es, al parecer, agarrar agresivamente a otros hombres en la entrepierna", añadió. Sobre este hecho, este denunciante indicó que, tras ser invitado por el también director teatral a tomar una copa en su departamento, se quedó dormido y se despertó cuando se dio cuenta de que el actor le estaba realizando sexo oral.

A pesar de su negativa, él continuó y la víctima tuvo que empujarlo. Finalmente se fue del apartamento, según reveló en la acusación.

Las acusaciones contra Kevin Spacey

El actor, que tiene una trayectoria larga y consagrada en cine, teatro y televisión, también había alcanzado gran notoriedad en el último tiempo al interpretar la serie "House of Cards". Desde 2017 se lo ve continuamente entrando y saliendo de los tribunales ya que fue una de las primeras estrellas señaladas por el movimiento global del #MeToo, surgido a partir del caso del todopoderoso productor de cine Harvey Weinstein.

Spacey siempre negó los cargos pero luego de la primera denuncia decidió revelar su homosexualidad. Inicialmente había sido acusado de haber puesto las manos en los genitales de un adolescente de 18 años en un bar en julio de 2016, pero estos cargos fueron retirados en 2019. El octubre de 2022, la justicia neoyorquina lo absolvió en un proceso civil por tocamientos sexuales al actor Anthony Rapp durante una noche en Manhattan en 1986.

En octubre de 2020 fue condenado a pagar más de 30 millones de dólares a MRC, la empresa productora de "House of Cards", como indemnización por la pérdida de ingresos atribuida a su salida de la serie.

En lo que refiere al proceso actual que se desarrolla en Inglaterra, los cargos contra él incluyen repetidos incidentes de agresiones sexuales e indecentes. También se le acusa de un delito más grave, el de involucrar a una persona en una actividad sexual sin su consentimiento, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

"Cada una de estas acusaciones de conducta sexual no consentida es completamente negada", dijo su abogado Patrick Gibbs. "Volvió a Reino Unido, como dijo que lo haría, para responder a ellas, decir lo que realmente sucedió y acabar con todos los rumores y conjeturas".

