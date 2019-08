Leo Messi terminó sus maratónicas vacaciones y ya está en Barcelona

por Agustín Jamele

Después de unas maratónicas vacaciones que lo llevaron a recorrer unos 13 mil kilómetros, Lionel Messi volvió a Barcelona. El argentino llegó ayer a la terminal de vuelos privados del aeropuerto El Prat junto a su esposa, Antonella, y sus tres hijos. Los directivos del club habían informado que su receso terminaba hoy y recién mañana volvía a entrenar pero eso podría cambiar debido al encuentro que se llevará a cabo por la tarde contra el Arsenal por el Trofeo Joan Gamper. Existe la posibilidad de que el futbolista esté dentro de los concentrados y vuelva a la actividad oficial a un mes de su último partido.

Como suele hacer cuando es abordado por sus fanáticos, Leo se sacó fotos con ellos en la terminal mientras caminaba con Thiago y Mateo, sus hijos mayores, que todavía estaban algo dormidos por el viaje. En el lugar no hubo periodistas presentes que pudieran acercarse a él para consultarlo sobre la sanción de la Conmebol por llamar a sus dirigentes “corruptos”. El rosarino no podrá jugar con la Selección Argentina por tres meses y por el momento no habló del tema. Lo que sí hizo fue subir una foto cenando con Antonella y amigos en su última noche en Ibiza, donde se lo notaba poco preocupado al respecto.

En el futuro de Messi hay más viajes ya que mañana todo el equipo partirá a Estados Unidos para jugar dos amistosos contra el Napoli. El primero de los encuentros será en Miami y el segundo en Michigan, y también habrá actividades sociales que incluirán encuentros con niños de distintas academias de fútbol. “Nos vemos este verano”, dice Leo en el video oficial que difundió el club en sus redes sociales. Luego de esos compromisos los jugadores volverán a subirse a un avión para retornar a España y continuar con la preparación física.

Primera etapa. Las de 2019 fueron unas de las vacaciones más largas que tuvo Leo en los últimos años. Una vez finalizada la Copa América él, su esposa y sus tres hijos se subieron al jet privado que contrata el rosarino. El destino elegido fue Bahamas, donde se hospedaron en un lujoso hotel. Unos días más tarde viajó el resto de la familia para reunirse con ellos y el grupo quedó conformado por sus padres, hermanos y sobrinos.

Una vez terminada la etapa familiar, los Messi se separaron. Por un lado Lionel y su familia viajaron a Ibiza, donde se encontraron con amigos, mientras que el resto volvió a Rosario. En el trendy destino, Leo se encontró con Suárez, Fábregas y Jordi Alba. Ellos también estaban con sus parejas e hijos, por lo cual conformaron un gran grupo de vacaciones. Para poder pasar esos días en el mar, los futbolistas contaron con el lujoso yate Seven C. El alquiler del barco cuesta más de 50 mil euros por día y les permitió realizar todo tipo de actividades acuáticas con los niños y disfrutar del verano europeo.

Noche. También hubo tiempo para festejar, y al grupo se lo pudo ver en distintos boliches de Ibiza. Uno de los lugares elegidos fue el Restó Lio, donde realizaba un show el músico argentino Luciano Bassi. “Pude saludarlos a ambos después del show pero no quise molestarlos mucho y los dejé disfrutar de la noche con sus amigos”, señaló al ser consultado por PERFIL. Si bien no hubo inconvenientes durante esas noches, el propio Messi tuvo que salir a desmentir una versión que indicaba que habían tenido un altercado con otras personas que estaban allí. “No le den bola a cualquier cosa que lean por ahí, que nada tiene que ver con la realidad. La pasamos genial”, escribió en sus redes.

Suárez y Alba, también jugadores del Barcelona, retornaron en la semana a los entrenamientos pero los Messi se quedaron algunos días más para pasar sus últimos días de vacaciones allí. Con ellos se quedó Daniella Semaan, la esposa de Fábregas y una de las mejores amigas de Antonella. “Un año más compartiendo juntas”, escribió la argentina en sus redes antes de volver a separarse y que cada una retornara a su hogar.