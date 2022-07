Lilita Carrió: "Vestirse como una nueva rica, estando en el poder, me parece una obscenidad"

Durante la pandemia Lilita Carrió dio rienda suerte a su creatividad y su gusto por la moda. Desde su chacra en Capilla del Señor y junto a su hija Victoria proyectaron una línea de ropa con charme y estilo dedicada a las mujeres con talles reales. A tono con las restricciones que impuso el COVID-19, By Lilitas se ideó con ventas on-line y envíos y sin locales a la calle. La empresa de la política argentina creada bajo el paradigma de las restricciones, crece en manos de artesanos, modistas y tejedoras.

Hablamos anteriormente con María Cher, Adrián Brownn y Cynthia Martos quienes coincidieron en que pese a la crisis, la industria textil está en un muy buen momento, ¿usted considera que es así?

Carrió: Si, yo creo que hay que seguir trabajando obviamente se van a encarecer mucho las telas pero hay que seguir pagando bien a las modistas –y eso tiene un costo-, y que se va a seguir vendiendo, y hay que seguir trabajando porque eso es un acto de fe. Todo hemos pasado situaciones difíciles, faltarán insumos, pero nos arreglaremos

- Cuando uno tiene un proyecto como el suyo también tiene en la mira su target ¿ A qué mujeres dirige sus colecciones?

- Talles grandes, del 50 a 70, para todas las mujeres jóvenes o de mayores edad, pero de talles grandes, después del talle large.

- Trabaja con la cooperativa “La Juanita”, que fabricó algunas de sus prendas. ¿Crear cooperativas de trabajo y ocupar a la gente con planes sería una salida para convertir planes en trabajo? ¿Se puede proyectar algo así en Argentina?

- Si, pero depende mucho de la formación de oficios, hay que insistir mucho en la formación de oficios, faltan oficios, pero hay mucha gente dispuesta a hacerlo . En muchas intendencias hay escuelas profesionales, hay que mejorar y hay mejorar el diseño, pero se puede hacer. Por un tiempo con planes y después sin planes. Nosotros trabajamos en blanco con cooperativas, el tema es que hay también cooperativas fantasmas. Nosotros trabajamos con “La Juanita” que es legal., hay muchas ilegales La cooperativa Juanita es un ejemplo, ahí se da computación, hay compañía de seguros, han llevado bancos, han llevado cajas de bancos… Yo la conocí cuando era nada: un árbol, un jardín y un sueño. Debajo de ese árbol enorme empecé a trabajar con ellos desde el punto de vista político, me invitaron a hablar de la droga, del narcotráfico, y así me hice amiga del Toti (se refiere a Héctor Flores, quien fuera diputado nacional por Cambiemos), que después fuimos ciudadanos del alma y el principio de ellos fue no aceptar planes. Lo que me parece que una forma debiera ser que con el ingreso universal a la niñez mas el trabajo propio de la cooperativa, sumado a que se pague el trabajo que hacen las costureras, debiera constituir un trabajo formal, si se perfecciona se puede mejorar esto. En mi infancia y adolescencia, la calidad de la industria textil era uno a uno, se comparaba a la de Europa, te estoy hablando de 40 años antes. Tenemos que volver a ese momento, tenemos las modistas, pero ¿tenemos la industria textil de ese tiempo? No. Hay una moda más simple, hay que volver a insistir en el diseño y hay que democratizar la moda. El buen gusto no puede pertenecer a una clase social, debe pertenecerá todas las clases sociales.

¿A qué diseñadores admira del mundo y Argentina?

- Gino Bogani en Argentina, me parece que fue un innovador y es también un clásico. En el mundo Giorgio Armani, Hermes Y Chanel. Son modelos clásico inaccesibles, pero cuyos modelos pueden hacerse también de otra manera, con buena calidad que son diseños clásicos

- A la ministra Batakis (hoy ex. ministra) se la vio con dos outfits difíciles. un sweter con flores de macramé, un mono negro de chifón con flores, entre otros desaciertos, ¿Qué valor le da usted al cuidado imagen pública? ¿El hábito hace al monje?

- No, cada mujer se expresa como quiere, no hay una regla. Si creo en los estilos, a mí me interesa las políticas que expresa la ministra, no el estilo, pero en general conseguir un estilo tiene que ver con un lápiz de labios el cuidado de la piel , no abusar de los estampados multicolores, usar el juego de dos colores, ahí hay estilo. Yo por ejemplp nunca me saqué el collar de perlas desde los 20 años, pero será por mis abuelas, que se yo; cada uno tiene que vestirse como lo siente, creo que uno tiene que expresarse. Pero por ejemplo Angela Merkel fue la canciller de Alemania y no tenia estilo; y sin embargo fue una gran canciller. Se puede jugar a la excentricidad o usar las cosas demasiados caras y vestirse como una nueva rica, estando en el poder, aunque se tenga dinero, me parece una obscenidad.

- ¿A quién le gustaría vestir?

Me gusta democratizar la moda, vestir a las de 50, 60 y las de 30 cómodas que se sientan bien, la mujer de la calle, la que tiene una fiestas, la que tiene un estilo. Por eso me parece que hay un estilo en By Liltas que es de toda la vida. Hubo un tiempo que estaba entregada y que usaba camisas blancas con jeans que compraba en el Once pero bueno yo creo en el estilo, no en la moda

-¿Evita era elegante?

- Evita era hermosa, con eso basta

- En su paso por la Cámara de Diputados siempre se habló de sus acertados looks ¿Considera que sigue siendo la mejor vestida de Juntos?

Nooo, no creo jajaja. Me visto igual que cuando tenía 20 años, lo que si hay es un estilo, de algún lado salió la marca: los fondos negros con un buen pañuelo, una buena cartera, un fondo negro, un collar de perlas o dorado, el rouge la piel bien cuidada. No creo que haya muchos secretos

-¿Entonces quién se viste bien en Juntos?

-Si voy a destacar un estilo sería el de Juliana Awada, ella tiene un estilo de una sencillez total y siempre tiene ubicuidad y es un estilo, no es mi estilo, pero es maravilloso

-¿Y del Frente para la Victoria?

-No, no recuerdo…

-¿Y en el mundo del espectáculo?

-La mujer que tiene un estilo es Mirtha Legrand posee su estilo, el rouge, su make up; he estado 30 años al lado de ella y es una mujer con estilo; igual que Susana, incluso cuando no está en el tv.

- Si tuviera que elegir un traje para Cristina Kirchner ¿Cómo sería?

Ahhh , de eso no voy a opinar...

El emprendimiento que proyectó en pandemia con su hija Victoria, trabaja con artesanas y artistas plásticas. Las prendas son confeccionadas por modistas que son sus amigas, cómo Mirta que trabaja en Recoleta. Pero además trabaja con la Cooperativa La Juanita y confía los bocetos a Noelia, a quien Elisa define como "una diseñadora espectacular". Ofrecen además accesorios y carteras que producimos nosotras y tejidos a mano de jubiladas que quieren y necesitan seguir trabajando.

El IG de @bylilitas llegó a los 70 mil seguidores y para festejarlo realiza sorteos entre sus seguidores, ofreciendo su catálogo online