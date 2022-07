JxC demoró pero le hizo caso a Carrió: deja de hablar de candidaturas y mete el dedo en la llaga del oficialismo

La reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que originalmente era presencial, se transformó este martes en un encuentro virtual. Fue la única forma que encontraron los socios opositores para volver a reunirse sin postergar la cita nuevamente.

A diferencia del encuentro anterior, que se realizó en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, esta vez los participantes evitaron ventilar los debates sobre futuras candidaturas. En su lugar, se concentraron en los coletazos que provocó la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía: consensuaron un comunicado donde plantearon su “máxima preocupación por la crisis sin precedentes que estamos atravesando y que continuará empeorando”.

La conexión duró tres horas y tuvo un tono muy distinto a la reunión del viernes 24 de junio en el sur cordobés. Por fuera de la dinámica de la crisis, también talló otro imperativo: el pedido de Elisa Carrió para que todos los socios dejen de hablar de candidaturas.

La fundadora de la Coalición Cívica congregó a todo su partido un día después de la reunión de Río Cuarto y fue a contrapelo de las definiciones que se habían tomado ahí. “JxC no puede concentrarse en las elecciones y candidaturas del año que viene, porque los problemas son hoy. Les pido racionalidad, consistencia, unidad y amistad política. Hay un proceso de disgregación y atomización del Poder Ejecutivo. Esto es muy grave”, lanzó la ex diputada en un mensaje directo a los demás jefes del armado opositor.

La advertencia tuvo impacto en el marco de la Mesa Nacional, pero nada frenó la dinámica proselitista en el PRO. Mientras los dirigentes se conectaban para participar de la reunión, su titular, Patricia Bullrich, estaba de recorrida por Entre Ríos y el ex presidente Mauricio Macri volvió a mostrarse en la provincia de Buenos Aires, con una recorrida por la localidad de La Lucila, donde se fotografió con su primo Jorge, que dejó la intendencia de Vicente López para asumir el Ministerio de Gobierno porteño.

Por la crisis, en Juntos por el Cambio buscan dejar las internas en stand by

¿Qué dijo la titular del Pro?

Bullrich no coincide para nada con el pedido de Carrió de postergar las candidaturas. El lunes estuvo en Santa Fe y luego viajó a Entre Ríos para recorrer distintos puntos con el diputado nacional Rogelio Frigerio, que avanza en la instalación de su candidatura para pelear la gobernación de esa provincia el año que viene.

Desde tierra litoraleña, la titular del PRO no se mostró cautelosa. Siguió con su prédica para demoler al Gobierno. “No espero más nada del Gobierno, hay que prohibirles que sigan haciendo daño. Siguen gastando, siguen gastando, y mientras gastan te sacan la plata del bolsillo y la llevan a un Estado que es cada vez más impotente”, dijo la exministra y redobló su apuesta. “Yo me quiero hacer cargo ya de la gente” y opinó que la alianza opositora tiene que “cortarle la posibilidad (al Gobierno) de que sigan con la inflación”. “La gente no puede esperarnos a nosotros hasta el 2023, desde ahora tenemos que accionar y actuar frente a un gobierno que es un agujero negro”, insistió.

Duro comunicado de Juntos por el Cambio contra Alberto y Cristina por el "intento de someter" a la justicia

Las aspiraciones de Larreta

El alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta también desnudó sus intenciones. Lo hizo en la apertura de la feria de La Rural de este año. "Hay que tener pelotas para defender las cosas importantes. Lo primero que hay que hacer es sacar a los intermediarios de los planes sociales. No es razonable, no puede ser que los planes sociales, la ayuda a los que necesitan, la decida una organización social política que no es el Estado y que nadie los votó", arengó.

Sus palabras y las de Bullrich no tuvieron réplica en el resultado final de la reunión virtual de la Mesa Nacional, aunque el tema fue parte del intercambio. Por fuera de las especulaciones, los análisis y las perspectivas sobre esta coyuntura, los participantes acordaron un pronunciamiento público. Le apuntaron a los dos principales socios del Frente de Todos. “Esta falta de dirección, nutrida de una crisis política y moral del gobierno produce una profunda descomposición del tejido social. "Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el frente que lideran son los únicos responsables de este descalabro”, sostiene el texto que difundieron este martes por la noche.

“En las últimas horas fuimos testigos de un ejemplo claro. En dos videos de 7 minutos la vicepresidenta realizó un nuevo embate contra la Corte Suprema en otro intento por someter a un poder del Estado para avasallar las instituciones y garantizar su impunidad. Horas más tarde, el propio presidente adhirió al embate elevando el nivel de gravedad institucional. Advertimos con preocupación la posición delictiva y conspirativa de la Señora Vicepresidente, no sólo vacía la figura presidencial, sino que también atenta contra el resto de las instituciones”, sostiene el comunicado.

“El gobierno somete a los argentinos a una constante incertidumbre que no hace más que profundizar los problemas de todos los días. La falta de un plan y su permanente improvisación les impide reconocer los problemas y trabajar para solucionarlos. Esto genera más inestabilidad, más inflación y más pobreza. Y como si esto fuera poco, sus luchas internas por el poder le echan nafta al fuego de la conflictividad social liderada por los propios miembros del Frente de Todos y en constante incremento en todas las calles del país”.

CB PAR