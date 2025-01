Cuando en 1933 Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, unos 400.000 nazis se reunieron en uno de sus famosos mítines en el recinto de Núremberg. Las tropas alemanas, exultantes, oyeron los apasionados discursos de los líderes destacados del nazismo ante las ovaciones de una multitud.

Sentada entre esta multitud, estaba una joven británica antisemita llamada Unity Mitford, que llegaría a ser conocida como la mujer que abandonó su país por su amor por Hitler. Desde entonces hubo mitos y sospechas: ¿Fueron amantes? ¿Tuvieron un hijo? ¿Por qué el servicio secreto británico -el MI5- tenía prohibido hablar con ella cuando regresó a Gran Bretaña?

Hija de Lord Redesdale -primo de Clementine, la esposa de Churchill- Unity Mitford, una escultural belleza rubia de 1,80m y de ojos azules- fue una de las famosas "Sisters Mitford" que deslumbraron a la clase alta con su belleza, excentricidad e ingenio antes de la Segunda Guerra Mundial. Solían aparecer regularmente en el Palacio de Buckingham para fiestas de la realeza y bailes de debutantes.

La más infame y ambiciosa de las hermanas Mitford fue Diana, que se casó con Bryan Guinness, heredero de la fortuna de la cerveza, al que pronto abandonó por el líder de extrema derecha del partido fascista británico Sir Oswald Mosley. Los padres le prohibieron Unity relacionarse con su escandalosa hermana, pero ella la visitó en secreto con actitud desafiante.

Jessica, la menor de las hermanas Mitford, fue la rebelde de la familia con su inclinación hacia el comunismo. En el período previo a la Segunda Guerra Mundial, ambas fueron internadas, sospechosas de simpatizar con el régimen nazi y representar una amenaza para el orden público.

La obsesión de Unity por Hitler

Unity tenía 19 años cuando se enamoró de Hitler después de verlo en el mitin triunfalista en Núrenberg. "La primera vez que lo vi supe que no había nadie a quien preferiría conocer", pensó. Hoy su historia resurgió gracias a la publicación en el Reino Unido de sus diarios personales, que permanecieron ocultos durante unos 80 años.

Los diarios revelan detalles del romance de Hitler con la joven a la vez que mantenía su relación con Eva Braun. Y a pesar del infame incidente de los "diarios de Hitler", en el que periodistas del Sunday Times fueron engañados para que publicaran relatos falsos, ahora varios historiadores británicos, entre ellos los distinguidos Andrew Roberts, Andrew Lownie y David Pryce-Jones, aseguran que este descubrimiento es genuino.

Los diarios, publicados en fragmentos por el diario británico The Daily Mail, relatan 139 reuniones entre Adolf Hitler y Unity Mitford ocurridas entre 1935 y 1939. En sus diarios encuadernados en cuero, la aristócrata dijo que el führer era "un dulce" y con frecuencia se refería al dictador como "Él" , lo que indica que es posible que lo viera como si fuera un dios.

Los diarios también relatan la ocasión en que Hitler le besó la mano a la chica o se quedó despierto hablando con ella hasta las tres de la madrugada. En una de las entradas del diario ella decía que, mientras planeaba una matanza mundial, Adolf Hitler se "comportó como un joven de 17 años".

Pero los diarios, escritos de puño y letra por Unity, también están "repletos de revelaciones íntimas y horrorosas", informó el periódico. Entre otras cosas, son una muestra de su implacable antisemitismo y relatan cómo aprendió a usar una pistola diciendo: "Estoy practicando para matar judíos".

Entre otras cosas, los diario también revelan las excentricidades de la despreocupada joven, como la vez llevó una rata blanca llamada Ratular en su bolso, cuando compró un mono que llevó a cenar a un restaurante, de todas las veces que esperó a Hitler en la entrada de la ostería y cuando se jacta de su colección de 304 postales con la figura del führer.

No se sabe qué provocó la obsesión de Unity por Hitler, pero estaba tan decidida a conocerlo que convenció a su familia para que la dejaran quedarse en Múnich y se inscribió en una escuela de idiomas, situada cerca del cuartel general nazi. Durante su estancia allí, descubrió que a Hitler le gustaba mucho un café llamado Osteria Bavaria y solía frecuentar el establecimiento.

La antigua osteria, fundada en 1890, era el lugar favorito de Hitler en Múnich desde finales de los años. Allí mantenía habituales reuniones informales con amigos políticos, en las que discutían cómo "rescatar" a Alemania y fue el lugar donde cortejó a Eva Braun, a había conocido cuando él tenía 40 años y ella 17, que trabajaba en una tienda de cámaras fotográficas en la misma calle.

Unity también empezó a comer en la Osteria Bavaria con la esperanza de encontrarse con su nuevo ídolo y la búsqueda dio resultado. "Hoy la arrestarían por acosadora", dijo después su hermana. Durante una de sus visitas al restaurante, el 9 de febrero de 1935, Hitler se fijó en la joven inglesa y la invitó a comer con él. Hablaron durante unos 30 minutos y Hitler pagó la cuenta. Fue la primera de las 139 veces que estuvieron juntos.

Unity describió el encuentro a su padre en el diario: "Almuerzo en Osteria a las 2.30. EL FÜHRER llega a las 3.15 después de que yo haya terminado de almorzar. Después de unos 10 minutos, envía al Wirt [propietario] A PEDIRME QUE VAYA A SU MESA. Voy y me siento a su lado mientras come su almuerzo y conversamos. EL DÍA MÁS MARAVILLOSO DE MI VIDA. Me escribe una postal. Después de irse, Rosa [camarera] me dice que nunca había invitado a nadie así antes".

Entre 1935 y 1939, él y Unity se sentaron juntos a comer o cenar 79 veces, según un recuento de las entradas del diario de ella. "Es muy dulce y alegre. Dice que el fascismo debe llegar a Inglaterra", escribió Unity en mayo de 1935 después de un encuentro en la ostería.

Hitler se manifestó estaba fascinado por Unity y correspondió a sus sentimientos. También admiraba su segundo nombre, Valquiria. Mitford logró integrarse en el círculo íntimo de Hitler hasta tal punto que, según se dice, su presencia provocó que la amante de Hitler, Eva Braun, sintiera celos de su relación.

Braun se mostró molesta por las interacciones de su novio con la británica: "Se la conoce como la Valquiria y tiene el aspecto que se merece, incluidas sus piernas", escribió Braun en su diario. "Yo, la amante del hombre más grande de Alemania y del mundo entero, estoy sentada aquí esperando mientras el sol se burla de mí a través de los cristales de la ventana".

Nacida en Londres, en una familia aristocrática y emparentada con Winston Churchill, Unity permaneció en Alemania hasta 1939 y fue considerada parte del círculo íntimo de Hitler y su confidente más cercana. "El Führer era celestial... es un ángel", expresó. Los británicos la llamaron "la más nazi de todos los nazis".

Durante ese tiempo, manifestó su desprecio por los judíos: "Los ingleses no tienen noción del peligro judío. Nuestros peores judíos sólo trabajan entre bastidores. Pensamos con alegría en el día en que podamos decir ¡Inglaterra para los ingleses! ¡Fuera los judíos! ¡Heil Hitler!". Por favor, publiquen mi nombre completo, quiero que todos sepan que odio a los judíos", escribió.

El intento de suicidio y la intervención de Hitler

El 1 septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que llevó a Gran Bretaña a declarar la guerra a la nación. Temiendo por su vida, Unity visitó al Gauleiter Adolf Wagner, un funcionario del Partido Nazi, y le preguntó si la considerarían una "extranjera enemiga". Tras esta reunión, la chica estaba tan angustiada que intentó matarse de un balazo en el Jardín Inglés de Múnich.

Unity, que entonces tenía 25 años, sobrevivió al intento de suicidio y fue hospitalizada en Múnich. La bala quedó alojada en su sien y le provocó un daño permanente en el cerebro. pesar de la guerra, Hitler fue a visitarla varias veces al hospital y pagó sus gastos médicos hasta que ella regresó a Gran Bretaña con su familia.

Según el historiador Charles Spicer, autor de una biografía de Hitler, fue el führer "quien hizo los arreglos para que la llevaran en trenes especiales con atención médica a través de Suiza de regreso al Reino Unido, el enemigo. Acababa de iniciar lo que sería la peor guerra del mundo, pero el hecho de que se tomara el tiempo para hacer esos arreglos indica que había ternura en la relación".

"Me alegro de estar en Inglaterra, incluso si no estoy de vuestro lado", dijo al llegar a Londres, donde murió en 1948, a los 33 años, a causa de una infección provocada por la herida de bala. Las consecuencias de su herida en la cabeza habían hecho que Mitford estuviera siempre acompañada, aunque los agentes de inteligencia creían que había estado "conviviendo" con un piloto de pruebas de la RAF. Había rumores de que había tenido un bebé.

En 2002, el periodista de investigación Martin Bright reveló en el periódico The Observer que Guy Liddell, que trabajaba en contraespionaje, había intentado entrevistarla, pero que los ministros del gobierno británico se lo habían impedido.

"Liddell estaba tratando de hacer lo correcto para su país en un momento de crisis extrema. Históricamente, sigue siendo una pregunta seria: ¿por qué no se interrogó a Unity? Se pensaba que después del disparo no estaba en condiciones de ser entrevistada. Sin embargo, esta idea de que era una idiota que no podía hilvanar una frase no se sostiene porque sabemos que tuvo una aventura con un aviador de la RAF en 1941", dice Bright.

Y agrega: "Hay quienes sugieren que Churchill intervino. Para mí, lo interesante es el elemento de clase. Había una regla para la gente normal y otra para la aristocracia, incluso para aquellos que apoyaban a la Alemania nazi. Había un elemento de ‘¿Cómo te atreves? Esta es una clase especial de personas. No se les interroga".

Redescubiertos 80 años después, los diarios de Unity hoy plantean preguntas más serias: ¿Mantuvieron relaciones sexuales? ¿Por qué a ella no la interrogaron cuando regresó a Gran Bretaña en 1939, siendo la única extranjera que se había infiltrado en su círculo íntimo? ¿Qué tan ciertos son los rumores de que había vuelto a Londres embarazada y que había dado a luz a un niño en 1940?

"Fue una relación muy romántica", dice Spicer. "No creo que haya ninguna prueba concreta de una relación sexual en ninguno de los dos sentidos. La sexualidad de Hitler era bastante dudosa. Consumía muchísimas drogas, así que no era un seductor. Pero se obsesionó con las chicas jóvenes y tuvo una relación dudosa con su sobrina, que se suicidó. Si había un elemento sexual entre Unity y Hitler, no era el más importante. Su atracción era mucho más extraña y psicológicamente más compleja".

En un documental, Bright planteó el interrogante sobre el posible embarazo de Unity y descubrió que la joven fue a una casa de maternidad para la nobleza en el pequeño pueblo de Wigginton después de regresar de Alemania. Según el testimonio de una sobrina, la directora de la casa le dijo a su familia que Mitford había dado a luz a un niño, que luego fue dado en adopción. Cuando se le preguntó quién era el padre, se informó que Unity dijo del bebé "que era de Hitler".

"Es muy difícil llegar a conclusiones sobre si estaba embarazada o no", dice Bright. "Pero no tengo motivos para creer que la sobrina de la mujer que dirigía la maternidad estuviera mintiendo. En aquella época, la sociedad londinense hablaba de que Unity estaba embarazada. Los rumores surgían de múltiples fuentes en varios diarios. Es posible que tuviera un bebé con Hitler".

