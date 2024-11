Los elogios de Arturo Pérez Reverte a los reyes de España por su conducta en Valencia después del ataque de ira de la gente

Arturo Pérez-Reverte se presentó en el programa El Hormiguero para hablar de su última novela, La isla de la mujer dormida, una historia de piratas ambientada en el mar Egeo durante la Guerra Civil española. Sin embargo, la entrevista no se limitó a la literatura, ya que el escritor compartió su visión sobre varios temas de actualidad. Al referirse a la reciente DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, comentó: “Las tragedias sacan lo mejor de la condición humana; hemos visto una respuesta admirable de solidaridad y esfuerzo”.

Además, el autor destacó la postura de la familia real en medio de esta crisis, resaltando la labor del rey Felipe VI: "Un rey notable y valiente", señaló Pérez-Reverte, subrayando su compromiso en situaciones que impactan a nivel social.

El esposo de la princesa de Noruega fue acusado de agresión sexual contra un hombre

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante la entrevista, Pérez-Reverte no dudó en mostrar su descontento con la gestión política de la crisis: “La Generalitat y el Gobierno de España han demostrado una incompetencia criminal. No puedes tratar las vidas humanas como piezas en un tablero de ajedrez; aquí estamos hablando de gente que ha perdido todo”. En contraste, expresó su admiración por los jóvenes voluntarios que han trabajado en las zonas afectadas: “Llevan dentro una solidaridad y energía que nadie les ha enseñado. Es conmovedor ver cómo se lanzan a ayudar, sin esperar nada a cambio”.

Al abordar la eficiencia de los sistemas de emergencia, Pérez-Reverte fue directo: “En un país del primer mundo, el sistema debería funcionar mucho mejor. No puede ser que, ante una tragedia, el Estado falle en su respuesta”. Criticó también el papel de la clase política: “Tenemos una clase política que solo se preocupa por su conveniencia, que ha convertido la manipulación en su negocio”. Sugirió que sería necesario “un organismo independiente que gestione los desastres, porque de extremo a extremo político, todos actúan igual de miserables”.

El escritor también habló sobre la visita de los Reyes a la zona afectada, elogiando la actitud del rey Felipe VI: "Me ha gustado hoy el Rey: templado y valiente, aguantando y dando la cara", admiró. Después añadió que todo esto pasaba "mientras Sánchez se largaba y a Mazón, como es bajito, no se le veía. Lo que no comprendo es cómo se ha presentado allí acompañado de esa gentuza".

La conversación abarcó otros temas, incluyendo su opinión sobre Pedro Sánchez, a quien describió como “un político extraordinario en lo táctico, aunque le falta humanidad”. Finalmente, habló sobre la evolución del lenguaje y la influencia de la jerga juvenil y la cultura callejera: “Los jóvenes y los delincuentes son quienes realmente mantienen viva la evolución de una lengua. Son los que, con sus expresiones y maneras de hablar, la enriquecen, le dan vida”.

Que dijeron los monarcas tras vivir de cerca el enojo de los valencianos

"Es difícil comprender cómo funcionan todos los mecanismos puestos en marcha para paliar los efectos de esta catástrofe", expresó el rey Felipe, reconociendo que, además de la estructura de respuesta, existen expectativas elevadas de los ciudadanos afectados.

Sin leer apuntes y mirando de frente a quienes lo rodeaban, el monarca transmitió su “gratitud y orgullo por veros trabajar representando a todos los españoles tras este monumental desastre que ha afectado a tantas vidas y modos de vida”, dijo. A su lado, la reina Letizia escuchaba con un rostro serio, reflejando la conmoción de una jornada que quedará grabada en su memoria, en la que fue vista consolando a los vecinos afectados, rota de dolor y manchada de barro, ofreciendo abrazos y palabras de consuelo.

En su discurso, el Rey enfatizó que “a las personas hay que darles esperanza y garantizarles que el Estado en su plenitud está presente”, y se mostró confiado en que “cada día irá mejor” y que la eficacia de los recursos irá en aumento. “Lo importante es lo que estáis haciendo para que la gente perciba que los mecanismos en los distintos niveles están funcionando”, afirmó.

Felipe VI también quiso reconocer “la enorme contribución de personas de todo tipo, locales…”, subrayando la resiliencia y solidaridad que caracteriza al pueblo español. "Luego hay que organizarlo, gestionarlo... y no es fácil", comentó, haciendo hincapié en la admiración que le provoca ver la capacidad de los ciudadanos para unirse en momentos de crisis.

El Rey finalizó su discurso anunciando que él y la Reina tienen previsto visitar otras zonas afectadas, incluidos “lugares, municipios e incluso provincias” que también han sufrido el impacto de las inundaciones. “Gracias por el esfuerzo, sé que son días agotadores. No hay horas, no hay minutos, y hay mucha necesidad que atender. Ánimo y adelante”, concluyó, agradeciendo profundamente la labor de quienes están en la primera línea de asistencia.

JCCL CP