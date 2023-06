Los hermanos Muschietti van de la gala de ‘The Flash’ a la filmación de ‘Batman’

“Cuando llegó el momento de buscar un director para ‘Batman, The Brave and the Bold’, había una única opción: Andy Muschietti”, anunciaron James Gunn y Peter Safran, los responsables de DC Studios a la revista especializada Variety. “Vimos ‘The Flash’; incluso antes de hacernos cargo del estudio, y supimos que no solo estábamos en manos de un director con ideas, sino también de un gran fanático de DC”.

Esta confirmación,según los fans del género de superhéroes, se intuía y esperaba. Incluso hace unos días, cuando Andy y Bárbara Muschie-tti estuvieron en Argentina para la Comic-Con, no hubo quien no se los preguntara, y ellos –aún con el afecto recibido en esa feria–, eligieron la discreción. No es sólo cábala, son sobre todo protocolos estrictos.

Además, si bien en Argentina hubo una función de The Flash, era imposible que fuera en Buenos Aires, donde el director argentino diera la primicia que haría la nueva película de Batman. El gran estreno se dio hace unos días en Los Ángeles junto al elenco, y por supuesto, con los titulares de DC Studios, los mencionados Gunn y Safran, y David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery. Los tres posaron con los Muschietti, otro protocolo de premiere con alfombra roja, pero también la “bendición” a estos hermanos formaron una dupla creativa que parece haber entusiasmado a Gunn y Safran.

En la mencionada exclusiva que ambos directivos dieron a Variety, señalaron que “por suerte, Andy dijo que sí; y Barbara firmó para producir con nosotros. Son un equipo extraordinario, y no podríamos tener mejores, ni más inspiradores socios para embarcamos en esta nueva y emocionante aventura”.

Más que socios.“Los Muschietti con una dupla creativa como Andy a cargo de las cámaras, y Bárbara como productora, es decir, es quien tiene que solucionar como mínimo, un problema por día durante los rodajes. Esa es su explicación cuando se la consulta sobre qué hace en las filmaciones.

Con ella, por ejemplo, Andy convenció a Maribel Verdú de sumarse al elenco de The Flash. A la sorpresa que a esta actriz española le causó la propuesta, se sumó que ella les confesó que no hablaba inglés. Ambos obstáculos no lo fueron y Verdú estuvo en la película, hablando en inglés, y por supuesto en la alfombra roja, en Los Ángeles.

Y ese no fue el único escollo que ambos resolvieron. El otro, tuvo otro cariz, y era nada menos el protagonista: Ezra Miller.

Sobre este actor pesaba una acusación de agresión en segundo grado cuando, intimado a retirarse de una fiesta en Hawaii, revoleó una silla que golpeó en la cabeza a una mujer de 26 años. Y también, Miller había sido acusado y declarado culpable en un robo. Igualmente, él terminó siendo The Flash. “Ezra (Miller) está bien ahora”, explicó Andy Muschetti en una entrevista. “Está avanzando en su recuperación; lidiando con su salud emocional, pero está bien. Y si existe una secuela, nadie como él puede interpretar este personaje: su visión particular del personaje, simplemente se destacó”. Durant el estreno en Los Ángeles, Andy Muschietti estuvo al lado de Miller, y éste agradeció el apoyo.