Quién es el director argentino que podría dirigir la nueva película de Batman

En el marco del reinicio del Universo DC, orquestado por el director ejecutivo James Gunn, el estudio de cine estadounidense lanzará una nueva película de Batman: The Brave and the Bold. La producción ya tendría a su director confirmado y no es ningún principiante. Se trata del argentino Andrés, "Andy", Muschietti.

La información fue confirmada por Big Screen Leaks, por lo que se presume que Gunn optó por confiarle el nuevo proyecto del hombre murciélago a Muschietti luego de que el director argentino triunfara en su trabajo en The Flash, una película que tuvo un gran recibimiento por el director ejecutivo de la compañía.

Andrés Muschietti.

Hasta ahora el cineasta argentino se mantuvo en silencio y no confirmó los rumores. "No puedo hablar de eso...todavía", manifestó en diálogo con el periodista Josh K. Elliott. Desde los estudios de DC tampoco precisaron nada en relación a este punto.

Esta película no mantiene ninguna relación con la película protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, parte de una trilogía que comparte su universo con una serie aún no estrenada. Por este motivo, se espera que de la mano de Muschietti pueda aparecer un nuevo Bruce Wayne en la pantalla grande.

De todas formas, aún no trascendió el nombre de ningún actor para darle vida al hombre murciélago, aunque, en base a la idea planteada por Gunn en relación a The Brave and the Bold, se espera ver en esta oportunidad a un Batman mucho más envejecido que en las entregas anteriores.

Si bien aún no se conocieron los detalles sobre la película, trascendió que se centrará en presentar a la familia de Bruce Wayne y, sobre todo, plasmar la relación con su hijo Damian Wayne, quien en esta oportunidad se presentaría como el nuevo Robin.

¿Quién es Andy Muschietti?

Andrés, "Andy", Muschietti, nació el 26 de agosto de 1973 en Vicente López, se recibió en la Universidad del Cine en la década del 90 y comenzó su carrera en la industria cinematográfica como asistente de producción en diferentes películas.

En este camino, el cineasta conoció el éxito en 2013 luego de dirigir la película de terror canadiense Mamá, basada en un cortometraje del mismo nombre que Muschietti había compartido en su canal de Youtube. Una vez adaptado para la pantalla grande, el film recibió innumerables críticas positivas.

Muschetti durante la alfombra roja de It.

Posteriormente, su carrera continuó creciendo de la mano de dos icónicas películas del género del terror: It (2017) y su secuela It: Chapter Two (2019), una historia que lleva al cine la adaptación de la famosa novela del escritor Stephen King.

Su último éxito fue su desempeño en The Flash, dado que, si bien la película aún no se ha estrenado, Gunn alabó el trabajo del argentino y adelantó que esta será "probablemente una de las mejores películas de superhéroes jamás realizadas".

AS.

LT.