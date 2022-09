Stephen King cumple 75 años y su fortuna no es ficción: tiene US$ 500 millones

Stephen Edwin King cumple 75 años este 21 de septiembre con muchos logros como escritor por celebrar. Y llega a esta edad no solo estando en lo más alto de su carrera como escritor, sino con una fortuna de alrededor de 500 millones de dólares netos.

De esta forma King es uno de los novelistas más ricos de la historia, consecuencia de sus grandes éxitos literarios de terror, suspenso y ciencia ficción de los cuales algunos fueron a parar a la pantalla grande.

Stephen King compró un auto igual al que lo chocó en 1999

Stephen King ha publicado más de 60 novelas -incluidas siete bajo el seudónimo de Richard Bachman- y seis libros de no ficción, y hasta la fecha, ha vendido más de 350 millones de ejemplares en todo el mundo.

Muchos de ellos se han convertido en películas populares o miniseries, incluidas "Carrie", "It "," Stand by Me, "The Shawshank Redemption", "The Stand", "Misery" y "The Shining". A menudo se le llama el Rey del Horror, según lo destacado por Celebrity Net Worth.

King ha ganado numerosos premios literarios, incluyendo el Premio Bram Stoker en trece ocasiones, el Premio British Fantasy siete veces, los Premios Locus en cinco oportunidades, el Premio Mundial de Fantasía cuatro veces, el Premio Edgar en dos ocasiones y los premios Hugo y O. Henry en una ocasión.

Al ser nativo de Maine, muchas de sus historias se desarrollan en ese estado. También es frecuente su uso de ciudades ficticias ubicadas en Maine, como Castle Rock, Jerusalem's Lot y Derry.

Su infancia e inicios

Stephen asistió a la escuela primaria en Durham y luego a la escuela secundaria Lisbon Falls, y se graduó en 1966. Desde su segundo año en la Universidad de Maine en Orono, escribió una columna semanal para el periódico escolar, THE MAINE CAMPUS. También participó activamente en la política estudiantil, sirviendo como miembro del Senado Estudiantil. Llegó a apoyar el movimiento contra la guerra en el campus de Orono, llegando a su postura desde una visión conservadora de que la guerra en Vietnam era inconstitucional.

Se graduó de la Universidad de Maine en Orono en 1970, con una licenciatura en inglés y calificado para enseñar en la escuela secundaria. Un examen de la junta de reclutamiento inmediatamente después de la graduación lo encontró 4-F por presión arterial alta, visión limitada, pies planos y tímpanos perforados.

Él y Tabitha Spruce se casaron en enero de 1971. Conoció a Tabitha en las estanterías de la Biblioteca Fogler de la Universidad de Maine en Orono, donde ambos trabajaban como estudiantes. Como Stephen no pudo encontrar un puesto como maestro de inmediato, los King vivían de sus ganancias como trabajador en una lavandería industrial y de sus préstamos y ahorros para estudiantes, con un impulso ocasional de una venta de cuentos en revistas para hombres, según su biografía publicada en su sitio web.

Stephen King contra la fusión de Penguin Random House y Simon & Schuster

Stephen hizo su primera venta profesional de cuentos ("The Glass Floor") a Startling Mystery Stories en 1967. Durante los primeros años de su matrimonio, continuó vendiendo cuentos a revistas para hombres. Muchos de estos se reunieron más tarde en la colección Night Shift o aparecieron en otras antologías.

En el otoño de 1971, Stephen comenzó a dar clases de inglés en la escuela secundaria Hampden Academy, la escuela secundaria pública en Hampden, Maine. Escribiendo por las tardes y los fines de semana, continuó produciendo cuentos y trabajando en novelas.

Carrie la novela de la primavera

En la primavera de 1973, Doubleday & Co. aceptó la novela Carrie para su publicación. En el Día de la Madre de ese año, Stephen se enteró por su nuevo editor en Doubleday, Bill Thompson, que una importante venta de libros en rústica le proporcionaría los medios para dejar la enseñanza y escribir a tiempo completo.

Carrie se publicó en la primavera de 1974. Ese mismo otoño, los Kings se fueron de Maine a Boulder, Colorado. Allí vivieron poco menos de un año, durante el cual Stephen escribió El resplandor, ambientada en Colorado. Al regresar a Maine en el verano de 1975, los King compraron una casa en la Región de los Lagos del oeste de Maine. En esa casa, Stephen terminó de escribir The Stand, gran parte del cual también está ambientado en Boulder. The Dead Zone también se escribió en Bridgeton.

Cuento de hadas

El 6 de septiembre se lanzó su último libro titulado cuento de hadas, originalmente en inglés Fairy Taile, Stephen King se adentra en lo más profundo de su imaginación en esta cautivadora novela sobre un chico de diecisiete años que hereda las llaves de un mundo paralelo donde el bien y el mal están en guerra, y las apuestas no podrían ser más altas, porque sus mundo o el nuestro.

Libros y dinero

Stephen King confesó que su primer cheque en 1974 fue de 2.500 dólares por "Carrie" y, luego de un puñado de otros éxitos de ventas, entre ellos "El resplandor", ofreció a su editor reservar sus tres siguientes libros a cambio de 2 millones de dólares. El editor se negó "con una carcajada", indicó AFP.

King se fue a la competencia y tuvo una serie de éxitos en la década de los '80 con editoriales conocidas, mientras seguía publicando algunos de sus libros para editoriales más menos conocidas y rentables.

"He tenido la suerte de poder permitírmelo, de dejar de seguir mi cuenta bancaria, de seguir mi corazón", dijo Stephen King, que ya se distinguió en 2012 por defender una mayor fiscalidad para los más ricos, incluida su propia riqueza.

Consciente de que es un privilegiado, lamentó que sus colegas trabajen en "un mundo difícil".

sr / lm / ds