Los estrenos de cine más esperados para 2023

El 2023 será un año de regresos para muchas franquicias: Ant-Man and The Wasp: Quantumania; Creed III, tercera entrega del spinoff de Rocky; Scream 6; Guardians of the Galaxy Vol. 3; John Wick 4; Spider-Man: Across the Spider-Verse; la quinta entrega de Indiana Jones; la primera parte de la séptima película Mission: Impossible; la segunda parte de Dune; entre otras.

Sin embargo, en esta oportunidad, nos referiremos solamente a -algunas de las- películas que debutan en la gran pantalla y no a continuaciones de sagas ya exitosas ni a secuelas de films ya estrenados. La lista es tan vasta que el año entero se llenará de títulos para todos los gustos. ¿Cuáles son algunos de los films más destacados del 2023?

Babylon - 20 de enero

Es el esperado regreso de Damien Chazelle, director de La La Land, y cuenta con un reparto liderado por Brad Pitt y Margot Robbie. Ambientada en Los Ángeles de la década de 1920, Babylon es una historia de ambición descomunal y exceso escandaloso, sigue el ascenso y la caída de múltiples personajes durante una era de decadencia y depravación desenfrenada en los inicios de Hollywood.

The Fabelmans - 26 de enero

Los Fabelmans es la nueva película de Steven Spielberg, que ya se cuenta entre las películas más esperadas de 2023 y que podría arrasar en los próximos Oscars. Al crecer en la era de Arizona posterior a la Segunda Guerra Mundial, un joven llamado Sammy Fabelman descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a ver la verdad.

Llega a los cines argentinos la película que provoca desmayos en sus espectadores

The Banshees of Inisherin - 2 de febrero

El director de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri regresó con un drama liderado por Colin Farrell y Brendan Glesson que ya se hizo con el Premio a Mejor Actor y a Mejor Guion en el Festival de Venecia. Esta película está entre las favoritas para llevarse el Oscar.

“Dos amigos de toda la vida se encuentran en un callejón sin salida cuando uno de ellos decide abruptamente poner fin a su amistad, con consecuencias alarmantes para ambos”, dice la sinopsis.

Ellas hablan - 2 de marzo

La canadiense Sarah Polley, una de las cineastas más aclamadas de los últimos años, lleva a la pantalla la historia de la novela de Miram Toews sobre un grupo de mujeres religiosas intentando recuperar su fe tras sufrir abusos sexuales. El gran reparto femenino es excelente, destacando nombres como Frances McDormand, Rooney Mara, Claire Foy y Jessie Buckley.

Cocaine Bear - 9 de marzo

Inspirada en la historia real de 1985 sobre el accidente aéreo de un traficante de drogas, la cocaína perdida, y el oso negro que se la comió, este thriller salvaje sigue a un extraño grupo de policías, criminales, turistas y adolescentes en un bosque de Georgia en el que un depredador de 500 libras ha ingerido una cantidad exorbitante de cocaína y ahora está sediento de sangre, y más cocaína.

La dirección del film está a cargo de la también actriz Elizabeth Banks. Fue el último rol que interpretó el fallecido actor Ray Liotta.

Cuáles fueron las películas más googleadas de 2022

Calabozos & Dragones: Honor entre ladrones - 30 de marzo

El legendario juego de rol Calabozos & Dragones llega a la gran pantalla en esta aventura llena de acción. En el film, un ladrón encantador y una improbable banda de aventureros emprenden un plan épico para robar una reliquia perdida, pero las cosas salen peligrosamente mal cuando se encuentran con las personas equivocadas.

Integran el elenco Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Hugh Grant, Sophia Lillis y Chloe Coleman.

Super Mario Bros: La película - 6 de abril

La adaptación cinematográfica del popular videojuego Super Mario Bros llega a los cines en versión animada. La premisa de la película es básicamente la misma que el videojuego: un fontanero llamado Mario viaja a través de un laberinto subterráneo con su hermano, Luigi, tratando de salvar a una princesa capturada.

La sirenita - 25 de mayo

Halle Bailey será la primera actriz negra en dar vida a la Sirenita en este esperado live-action de Disney. Pese a su enorme talento para el canto, la selección de la artista afroamericana recibió comentarios negativos a propósito del cambio de etnicidad del personaje.

Más allá de las críticas, Bailey siguió adelante en la reinvención de esta princesa del mar y ha compartido escenas con Melissa McCarthy, en quien recaerá el antagónico por el rol de esta nueva versión de Úrsula.

¿Cuáles fueron las diez películas más taquilleras de 2022?

Elementos - 15 de junio

Pixar sigue innovando respecto a los protagonistas de sus historias. Luego de hacer hablar a las emociones -Intensamente- y a las almas -Soul-, ahora es el turno de los elementos de la naturaleza. Elementos se sitúa en una ciudad donde los residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire viven juntos. Allí, una chica de fuego y un chico de agua descubrirán algo elemental: lo muchísimo que tienen en común.

Barbie - 20 de julio

Greta Gerwig (Lady Bird y Mujercitas) dirige la primera cinta live-action basada en la muñeca más famosa del mundo: Barbie.

La actriz australiana Margot Robbie dará vida a la rubia protagonista y la primera imagen se lanzó en 2022 junto a otra fotografía que mostraba a Ryan Gosling en el papel de Ken. Otras estrellas que integrarán el reparto son Will Ferrell, Simu Liu, Emma Mackey, America Ferrera, Issa Rae, Kate McKinnon, Emerald Fennell, Ncuti Gatwa, y muchos más.

Estrenos: 5 películas que veremos en 2023

Oppenheimer - 20 de julio

El aclamado director Christopher Nolan regresa a la gran pantalla, tras el éxito de Interestelar y la más reciente Tenet.

En el film, Cillian Murphy (Peaky Blinders) será J. Robert Oppenheimer, el físico teórico considerado el padre de la bomba atómica por su trabajo como parte del Proyecto Manhattan. Al ser una historia con un enfoque histórico, la cinta ha convocado a distintos rostros para interpretar a personajes que existieron en la vida real: Emily Blunt (Katherine Oppenheimer), Matt Damon (Leslie Groves), Robert Downey Jr. (Lewis Strauss), Florence Pugh (Jean Tatlock) y más artistas de Hollywood.

JL