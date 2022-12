Cuáles fueron las películas más googleadas de 2022

Es sabido que Google es el buscador por excelencia en el que la gente despeja sus dudas o busca información sobre diversas temáticas. Las noticias referidas al mundo cinematográfico están entre las más buscadas por los usuarios y, entre ellas, destacan algunas películas como temas más consultados.

El sitio web FlixPatrol realizó un ranking que muestra cuáles fueron las películas que fueron tendencia en Google durante el 2022.

¿Qué películas integran el top 10 de las más buscadas y qué ocurrió para motivar esas búsquedas?

En primer lugar, figura la franquicia Top Gun, con 91.060.940 de búsquedas. Esto tiene su razón de ser, ya que la serie protagonizada por Tom Cruise volvió con una secuela después de más de 30 años del film original.

En segundo lugar, aparece la saga de Harry Potter, que apareció en el buscador 84.389.900 veces. A principios de año, se estrenó un especial por los 20 años de la primera película de la franquicia. Además, tuvo lugar el estreno de la tercera parte de su spin off, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, que se ubicó entre los mejores 10 en términos de taquilla.

¿Cuáles fueron las diez películas más taquilleras de 2022?

La franquicia Pokémon, disponible en la plataforma Netflix, ocupa el tercer puesto con 74.029.600. Este año, y después de 25 años, el animé se despide de los personajes principales, Ash Ketchum y Pikachu, para darle paso a una nueva generación. En los primeros días de enero, la franquicia lanzará una miniserie para homenajear a los protagonistas.

En el cuarto puesto, nos encontramos con Batman -69.345.180 búsquedas-. Este año, Robert Pattinson se puso en la piel del superhéroe en uno de los estrenos más esperados del año. Halloween, la franquicia de películas de terror protagonizadas por Jamie Lee Curtis, estrenó este año un nuevo capítulo en cines (Halloween: la noche final) y esto le valió convertirse en la quinta más buscada en Google, con 55.916.050 búsquedas.

En el sexto puesto, se ubican los Minions. Los simpáticos personajes amarillos acumularon 50.745.400 búsquedas con la llegada de la película Minions: nace un villano, precuela de la historia de Mi villano favorito que se convirtió en el cuarto film más visto en el 2022.

"Avatar 2" es un éxito en taquilla: ¿superará a su predecesora?

Avatar estrenó una secuela más de diez años después de la que fue récord histórico en taquilla. Esto motivó a que el término “Avatar” se ubicara séptimo en la lista de más buscados, con 45.576.200 búsquedas. Continuando con las sagas de películas, Thor del universo de Marvel estrenó Thor: Love and Thunder y, además de conseguir meterse entre las 10 más taquilleras del año, llega al octavo puesto en búsquedas, con 39.036.810.

Us es el primer título de esta lista que no se estrenó este año, pero su aparición en el puesto noveno -con 38.641.300 búsquedas- tiene su razón de ser. El director de este film, Jordan Peele, llegó nuevamente al cine con su tercera película de terror: ¡Nope!. Esto llevó a que el público googleara sus trabajos anteriores, principalmente Us.

Para cerrar esta lista, nos encontramos con Black Panther, con 35.244.990 búsquedas. La película, estrenada durante 2022, presentó una serie de polémicas en la previa de su estreno, vinculadas a problemas con el elenco y a una actriz antivacunas. Eso, sumado a que se trató del primer film de la saga sin Chadwick Boseman (que falleció en 2020), motivaron a que fuese una de las más buscadas a nivel mundial.

