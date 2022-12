Cuáles son las diez películas navideñas más taquilleras de la historia

Este fin de semana se celebra Navidad y aunque la Argentina -tras el triunfo de la Selección tiene la cabeza muy alejada de los villancicos y solo puede entonar la melodía de Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar- es inevitable hablar de las películas que ambientan esta época.

Las películas navideñas, pese a que tienen picos de audiencia en esta época -como la canción All I want for Christmas is you, de Mariah Carey-, pueden obtener buenos números en taquilla y volverse icónicas; o desaparecer para siempre en el olvido después de un tiempo.

A continuación, las diez películas navideñas más taquilleras -en dólares, de acuerdo a los datos de Box Office Mojo correspondientes a la recaudación en todo el mundo- y dónde verlas para volver al clima navideño.

10) Santa Cláusula 2 (2002)

La secuela de Santa Cláusula se convirtió en una comedia romántica protagonizada de nuevo por Tim Allen, en la que Papá Noel debe encontrar a la señora Claus ideal y casarse antes de Nochebuena para seguir ostentando su cargo. Mientras tanto, el suplente de Santa en el Polo Norte modifica las normas a su antojo.

El film, que obtuvo una recaudación de 172.855.065 dólares, puede verse en la plataforma Disney +.

9) Santa Cláusula (1994)

Un puesto más arriba se ubica la predecesora de Santa Cláusula 2, que tuvo su estreno en el año 1994.

Scott (Tim Allen) es un padre divorciado que tiene una relación complicada con su hijo. Debido a un accidente trágico y a una extraña cláusula ancestral, de pronto se ve obligado a convertirse en el nuevo Papá Noel de la Navidad. Y, así, quizás consiga mejorar las relaciones con su hijo.

Esta película fue un éxito rotundo en los años 90 y llegó a una recaudación de 190.539.357 dólares. Al igual que sus secuelas, puede encontrarse en Disney+.

8) Elf (2003)

Buddy (Will Ferrell) es un elfo que vive en el Polo Norte trabajando para Papá Noel (Edward Asner). Enojado porque su tamaño no es precisamente el de un enano, pide explicaciones a su jefe, el cual le revela sus orígenes humanos. Entonces Buddy decide viajar a Nueva York para conocer a su padre biológico (James Caan).

La película puede verse en la plataforma Apple TV y obtuvo una recaudación de 223.853.736 dólares

7) Love Actually (2003)

Love Actually, traída al país como Realmente amor, tuvo a nivel mundial una recaudación de 245,203,167 dólares y puede encontrarse en Prime Video.

La comedia romántica con temática navideña es protagonizada por Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Bill Nighy, Chiwetel Ejiofor, Andrew Lincoln, entre otros. Se trata de un compendio de historias que se van entrelazando entre sí y que tienen lugar la semana previa a Navidad.

6) El expreso polar (2004)

Una de las películas navideñas animadas más icónicas. Obtuvo una recaudación de 314.215.454 dólares y puede verse en HBO Max.

El film sigue la aventura de un niño de 9 años que una noche de Navidad emprende un viaje al Polo Norte a bordo de un tren en el que se hará amigo del revisor, de un fantasmagórico vagabundo y del propio Papá Noel, antes de regresar a los brazos de su padre.

5) Los fantasmas de Scrooge (2009)

El clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens llegó al cine de la mano de Disney en animación 3D a partir de la técnica 'motion capture'.

En la película, un viejo huraño se niega a celebrar la Navidad. No le importan los demás, solo el trabajo y él mismo. Sin embargo, su vida dará un vuelco cuando reciba la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras.

El film, dirigido por Robert Zemeckis, obtuvo una recaudación de 325.286.646 dólares y puede verse en Disney+.

4) El Grinch (2000)

Con una recaudación de 345.573.032 dólares, esta película adapta la historia del Dr. Seuss con Jim Carrey en la piel del Grinch.

En la historia, una criatura verde que tiene el malévolo plan de robar la navidad. Mientras todo el mundo en Whoville vive con entusiasmo los frenéticos preparativos navideños, decide disfrazarse para visitar la ciudad. Allí conocerá a la pequeña Cindy Lou Who, la única entre los Who que alberga dudas sobre la Navidad y que se pregunta sobre su auténtico significado.

3) Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992)

Las películas protagonizadas por Macaulay Culkin son un éxito navideño desde su lanzamiento y se volvieron dos de las más icónicas para la época de fiestas. En esta ocasión, Kevin sale de casa junto a sus padres para pasar la Navidad en Florida, pero un despiste en el aeropuerto hace que el niño se equivoque de vuelo y aparezca en Nueva York.

Obtuvo una recaudación de 358.994.850 dólares y está disponible, como su predecesora, en Disney+.

2) Mi pobre angelito (1990)

Hasta la salida de la que se ubicó como primera en la lista, era la más taquillera en la historia de las películas navideñas, con una recaudación mundial de 476.684.675 dólares.

Mi pobre angelito o Solo en casa (depende de la traducción) cuenta la historia de la familia McCallister decide pasar sus vacaciones de Navidad en París. Pero con las prisas del viaje, se olvida del pequeño de sus hijos, que debe enfrentarse a dos torpes ladrones.

1) El Grinch (2018)

La única película que, hasta ahora, logró quitarle el primer lugar al gran éxito de Mi pobre Angelito, ya que obtuvo una recaudación de 512.492.755 dólares. Se trata de una adaptación animada del relato 'De cómo el Grinch robó la Navidad', del Dr. Seuss, realizada por los estudios Illumination Entertainment. Puede verse en Apple TV.

